مرکز مطالعات راهبردی عراق هشدار داد که این کشور نه تنها با بحران مالی موقت، بلکه با تهدید جدی فروپاشی اقتصادی روبه‌رو است و «قرارداد اجتماعی» دیرینه‌ی خود را به پایان رسانده است

2 ساعت پیش

مرکز مطالعات راهبردی عراق در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که این کشور صرفاً با یک بحران مالی موقتی یا تأخیر در پرداخت حقوق مواجه نیست، بلکه در آستانه‌ی تهدیدی بزرگ قرار دارد و به سوی فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود. این مرکز تأکید کرده است که «قرارداد اجتماعی» دیرینه‌ای که عراقی‌ها برای دهه‌ها به آن عادت کرده بودند و بر اساس آن «دولت تأمین‌کننده‌ی همه‌چیز است»، به پایان خود رسیده است.

دلایل این وضعیت وخیم به عوامل متعددی از جمله افزایش سریع جمعیت، ویرانی زیرساخت‌ها, افول بخش‌های آموزش و بهداشت، و فساد گسترده‌ی نهادی بازمی‌گردد. اقتصاد عراق به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است و فساد در این بخش از مشکلات اصلی این کشور به شمار می‌رود.

این گزارش می‌گوید تصمیم‌گیران عراقی در حال حاضر در برابر دو گزینه‌ی سرنوشت‌ساز قرار دارند:

۱-مدیریت فروپاشی (سیاست کنونی): این مسیر آسان‌تر شامل افزایش استخدام‌ها برای کاهش اعتراضات، استقراض و چاپ پول است. گزارش هشدار می‌دهد که این راه تنها «ثباتی موقت» به ارمغان می‌آورد و پیامد آن، کاهش ارزش دینار، تورم و نابودی کامل خدمات در آینده خواهد بود.

۲- بازنویسی قرارداد اقتصادی (اصلاحات ریشه‌ای): این مسیر دشوارتر نیازمند کاهش هزینه‌های عمومی، هدایت بودجه به سوی سرمایه‌گذاری، اصلاحات مالیاتی و تقویت بخش خصوصی است.

این مرکز تأکید می‌کند که «زمان به نفع عراق نیست» و به تعویق انداختن اصلاحات به بهانه‌ی حفظ حقوق، در واقع از دست دادن فرصت‌های تاریخی است. گزارش با این پرسش به پایان می‌رسد: «آیا آینده‌ای مبتنی بر اقتصاد نفتی می‌خواهیم، یا اقتصادی مولد که در آن با مفسدان برخورد شود و نسل‌های آینده در امان باشند؟»