پیام پرزیدنت بارزانی به کنفرانس صلح استانبول: گفتگو برتر از درگیری
تاکید بر لزوم درسگرفتن از گذشته و حمایت کامل از روند صلح جدید در ترکیه و کوردستان شمالی
پرزیدنت بارزانی در پیامی به کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک در استانبول، بر این موضوع تاکید کرد که گفتگو و تفاهم همواره بر جنگ و درگیری ارجحیت دارد و بشریت از صلح بهرهمند خواهد شد. پیام پرزیدنت بارزانی، شنبه، ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴)، توسط آمنه زکری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، در این کنفرانس قرائت شد.
پرزیدنت بارزانی در پیام خود، وضعیت کنونی منطقه را بسیار حساس توصیف کرده و خواستار درسگرفتن تمامی طرفها از اشتباهات گذشته شد. او اظهار داشت که منطقه و جهان در مرحلهای سرنوشتساز قرار دارند که میتواند مملو از چالش یا فرصتهای جدید برای آرامش، امنیت و زندگی شرافتمندانه و مسالمتآمیز برای مردم منطقه باشد.
او همچنین بر حمایت کامل خود از روند صلح در ترکیه تاکید کرد و از دولت ترکیه، آقای اردوغان، و آقای اوجالان به دلیل ایجاد فرصت برای این روند صلح و مذاکرات قدردانی کرد. پرزیدنت بارزانی در پایان پیام خود، هر تلاشی را که به روند صلح، تقویت برادری و همزیستی مردم منطقه کمک کند، مورد حمایت قرار داد.
کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک، به همت حزب دَمپارتی، از روز شنبه، ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴) آغاز شده و تا یکشنبه، ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۷ آذر ۱۴۰۴)، ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس، تعدادی از مهمانان خارجی و برندگان جایزهی صلح نوبل نیز حضور دارند. همچنین، الهام احمد، رئیس مشترک روابط خارجی ادارهی خودمختار (شمال و شرق سوریه)، پیام خود را به صورت آنلاین برای شرکتکنندگان ارسال کرد.
متن کامل پیام پرزیدنت بارزانی
روسای مشترک محترم حزب دَمپارتی، اعضای محترم کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک، حاضران گرامی، روزتان بخیر، درود گرم بر همهی شما باد.
در آغاز، مایلم از برگزارکنندگان این کنفرانس تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم نتایج و توصیههای کنفرانس بینالمللی صلح و جامعهی دموکراتیک، به روند صلح، حل مشکلات و رفع نیازهای دوران و مرحلهی جدید کمک کند.
سروران گرامی، منطقهی ما و تمام جهان در مرحلهای حساس به سر میبرد. همهی نشانهها حاکی از آغازهای جدیدی هستند که میتواند پر از چالشها باشد، یا پر از فرصتهای نوین برای آرامش، امنیت و زندگی سرافراز، باکرامت و صلحآمیز برای مردم منطقه.
لازم است همهی طرفها از اشتباهات دوران گذشته درس بگیرند و با رویکردی نوین و بینشی روشن، پر از ایمان و امید، با تمامی چالشها و تحولات جدید رفتار کنند.
همواره گفتگو و تفاهم بهتر از جنگ و درگیری است و در گفتگو و صلح است که بشریت سود میبرد.
سروران گرامی، من صمیمانه از دولت ترکیه، آقای اردوغان و آقای اوجالان و همهی آن بزرگوارانی که فرصت را برای روند صلح، حل و فصل و مذاکرات فراهم کردهاند، قدردانی میکنم.
از سوی خود، از هر تلاشی که در خدمت به روند صلح و تقویت برادری و همزیستی مردم منطقهی ما باشد، حمایت میکنم.
برای همهی شما آرزوی موفقیت دارم، در شادی و نیکبختی بمانید.
مسعود بارزانی
۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴)