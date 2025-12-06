مسرور بارزانی با رئیس دولت امارات دیدار و درباره‌ی تقویت روابط منطقه‌ای گفت‌وگو کرد

3 ساعت پیش

روزنامه‌ها و رسانه‌های اماراتی به طور گسترده‌ای به پوشش سفر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به ابوظبی و دیدار او با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده‌ی عربی، پرداخته‌اند. این سفر رسمی در روز پنج‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) آغاز شد و هدف آن تحکیم اتحادهای اقتصادی و هماهنگی پاسخ‌ها به تحولات منطقه‌ای عنوان شده است.

روزنامه‌های پرتیراژ اماراتی از جمله «البیان»، «الاتحاد»، «الخلیج»، «الفجر» و «الوطن» در شماره‌ی امروز خود (شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۶ دسامبر ۲۰۲۵)، تصاویر این دیدار را در صفحات اصلی خود منتشر کرده و بر اهمیت آن برای توسعه‌ی روابط تأکید کرده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، در دیدار انجام‌شده در ابوظبی، مسرور بارزانی پنجاه‌وچهارمین سالگرد روز ملی امارات را به شیخ محمد بن زاید و ملت و رهبری امارات تبریک گفت و برای آن‌ها آرزوی پیشرفت و رفاه مستمر کرد. روز ملی امارات هر ساله در تاریخ ۱۱ آذر (۲ دسامبر) جشن گرفته می‌شود و یادآور اتحاد امارات در سال ۱۹۷۱ و تشکیل این کشور است. در مقابل، رئیس دولت امارات از این موضع قدردانی کرد و برای عراق و اقلیم کوردستان آرزوی ثبات و رشد نمود.

شیخ محمد بن زاید آل نهیان از سال ۲۰۲۲ به عنوان سومین رئیس دولت امارات متحده‌ی عربی و حاکم ابوظبی فعالیت می‌کند و نقش کلیدی در توسعه‌ی اقتصادی و امنیتی این کشور داشته است.

در این دیدار، تعدادی از مقامات عالی‌رتبه‌ی امارات، از جمله شیخ حمدان بن محمد بن زاید و شیخ سیف بن زاید، معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور امارات، حضور داشتند.

تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای

روزنامه‌ی «الوطن» در پوشش خبری خود بر «گسترش افق‌های روابط» تأکید کرده و در تیتر اصلی خود نوشته است: «رئیس دولت و مسرور بارزانی بر اهمیت کار برای تقویت صلح و ثبات به نفع ملت‌های منطقه تأکید می‌کنند». این روزنامه اشاره کرده است که این دیدار گامی برای پیشبرد روابط میان امارات و عراق به طور کلی و اقلیم کوردستان به طور خاص است.

همچنین روزنامه‌ی «الفجر» با تیتر «تبادل نظر درباره‌ی مسائل مورد علاقه» به پرونده‌های مشترک پرداخته است. به نوشته‌ی این روزنامه، هر دو طرف درباره‌ی مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کرده و توافق داشتند که ثبات سیاسی و امنیتی، شرط اصلی هرگونه پیشرفتی است.

روزنامه‌ی «الخلیج» در تیتر اصلی خود نوشته است: «محمد بن زاید و بارزانی: ترویج صلح به ملت‌های منطقه خدمت می‌کند». همچنین روزنامه‌ی «البیان» اشاره کرده است که این دیدار برای بررسی روابط برادرانه و گسترش افق‌های همکاری به نحوی بوده که به توسعه‌ی مشترک خدمت کند.

روزنامه‌ی «الاتحاد» بر این نکته تأکید کرده است که هر دو طرف بر اهمیت کار برای تثبیت صلح و ثبات در خاورمیانه‌ی بزرگ، به عنوان مبنایی برای هرگونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، پافشاری کرده‌اند.

روابط میان اقلیم کوردستان و امارات متحده‌ی عربی از سال ۲۰۱۲ با گشایش کنسولگری امارات در اربیل تقویت شده است. امارات با سرمایه‌گذاری بیش از ۳.۳ میلیارد دلار، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در اقلیم کوردستان محسوب می‌شود.