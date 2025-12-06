تام باراک: عراق را با دستان خود به ایران سپردیم و عراق قدرتی ندارد

فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در امور سوریه، تام باراک، از اشتباهات راهبردی کشورش در عراق انتقاد کرد و گفت که این اشتباهات به نفوذ فزاینده‌ی ایران و بی‌قدرتی دولت عراق منجر شده است.

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا در امور سوریه، پرده از اشتباهات راهبردی کشورش در عراق برداشت و از سیاست‌های دولت‌های پیشین کاخ سفید انتقاد کرد. باراک در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه‌ی «نشنال» (The National) اظهار داشت که «سیاست دولت پیشین آمریکا به تقویت جایگاه ایران در منطقه منجر شد.» او افزود که «ایجاد خلأ قدرت در عراق، فرصتی طلایی به تهران بخشید و آن خلأ را پر کرد.»

باراک درباره‌ی سیستم سیاسی عراق گفت: «ما اشتباه بزرگی مرتکب شدیم که در نتیجه‌ی آن، نفوذ و تسلط شبه‌نظامیان نزدیک به ایران در مجلس بیشتر شد.» او وضعیت کنونی دولت عراق را نمونه‌ای «شکست‌خورده» توصیف کرد که آمریکا باید از آن درس بگیرد.

باراک درباره‌ی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت عراق، اظهار داشت: «السودانی مردی باکفایت است، اما قدرتی ندارد.» وی دلیل بی‌اختیاری السودانی را به «تسلط نیروهای حشد الشعبی و نمایندگان آن‌ها در مجلس» نسبت داد و گفت که این نیروها «مانع از روند سیاسی شده و اجازه نمی‌دهند السودانی ائتلاف مؤثری تشکیل دهد.»

این مقام آمریکایی با ناامیدی بیان کرد که واشنگتن طی ۲۰ سال، تریلیون‌ها دلار در عراق هزینه کرد، اما نتیجه‌ی آن «خوب نبود» و اکنون حل این مشکل «دشوار» است. روابط میان ایالات متحده‌ی آمریکا و عراق از زمان حمله‌ی سال ۲۰۰۳ پیچیدگی‌های زیادی داشته و آمریکا همچنان به حمایت نظامی و آموزشی از نیروهای امنیتی عراق ادامه می‌دهد. در این میان، نفوذ ایران در عراق به طور ساختاری، تاریخی و پیچیده، از طریق حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و حضور در صحنه‌ی سیاسی، ادامه دارد.