گرامیداشت روز جهانی صلح در دیاربکر؛ «۴۰ سال است قلبمان میسوزد، دیگر زمان صلح است»
همزمان با روز جهانی صلح، احزاب و سازمانهای مدنی در خواستار پایان دادن به درگیریها و آغاز فرآیندی برای دستیابی به یک راهحل دائمی و عادلانه شدند
روز یکشنبه، ۱ سپتامبر، به مناسبت روز جهانی صلح، دو حزب «برابری و دموکراسی خلقها» (دم پارتی) و «مناطق دموکراتیک» (دبپ) به همراه شماری از سازمانهای مدنی، راهپیمایی گستردهای را در شهر دیاربکر برگزار کردند.
این راهپیمایی از مقابل زندان قدیمی دیاربکر، مکانی که به شکنجههای شدید فعالان کورد شهرت دارد، آغاز شد. شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کردند که پس از یک فرآیند دشوار و پر از رنج، اکنون زمان دستیابی به یک راهحل صلحآمیز و پایدار فرا رسیده است و از تمام طرفها خواستند تا با برداشتن گامهای جدی، در موفقیت روند صلح مشارکت کنند.
پیام مادران برای صلح
شماری از زنان شرکتکننده در این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار کوردستان ۲۴ پیام خود را اینگونه بیان کردند:
آسیه دمیر: «ما خواهان صلح و راهحل هستیم. چهل سال جنگ است، فرزندانمان از زندگی محروم شدند و قلبمان برای شهیدانمان داغدار است.»
امینه آکسوی: «ما صلح میخواهیم، نه جنگ. در این جنگ، مادران بیشترین رنج را میکشند، بیشترین اشک را میریزند و بیشترین قربانی را میدهند. این دردها باید پایان یابد.»
خدیجه اوزدمیر: «امروز روز صلح است. ما صلح میخواهیم. دیگر نگذارید فرزندانمان شهید شوند، دیگر کسی کشته نشود. ما فقط صلح میخواهیم.»
عایشه ایدن: «ما خواستار پایان کشتار و نسلکشی هستیم. یک راهحل خوب و قطعی میخواهیم. بگذارید این جنگ تمام شود.»
در پایان این راهپیمایی، کسکین بایندر، از روسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک، در سخنانی خواستار دیدار کمیسیون صلح پارلمان ترکیه با عبدالله اوجالان شد و بر لزوم برداشتن گامهای قانونی برای تأمین حقوق مشروع کوردها تأکید کرد.