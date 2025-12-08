نتانیاهو: اسرائیل در منطقهی حائل جنوب سوریه باقی خواهد ماند
تأکید بر حضور نظامی و اتهامات متقابل با دولت جدید سوریه
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیداری با سفرای این کشور اعلام کرد که اسرائیل قصد دارد «منطقهی حائل» در جنوب سوریه را حفظ کند و در آنجا باقی بماند.
وی ابراز امیدواری کرد که توافقی برای خلع سلاح جنوب سوریه حاصل شود، اما بر اصرار اسرائیل بر حضور خود در این مناطق تأکید کرد. نتانیاهو همچنین پیشبینی کرده بود که سوریه یک «منطقهی حائل غیرمسلح» از دمشق تا بلندیهای جولان (که اسرائیل آن را اشغال کرده است) ایجاد خواهد کرد. او این اقدام را برای حفاظت از امنیت شهروندان اسرائیلی و متحدان دروزی خود حیاتی دانست.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل پس از سقوط رژیم بشار اسد در هجدهم آذرماه ۱۴۰۳ (هشتم دسامبر ۲۰۲۴)، کنترل خود بر منطقهی حائل در جولان را گسترش داده و از توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ میلادی فراتر رفته است.
در همین راستا، احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، در سخنرانیی اخیر خود در دوحه، اسرائیل را به «صادرات بحرانها به کشورهای دیگر و نبرد با سایهها» متهم کرد. وی این اظهارات را اشارهای به حملات و بمبارانهای مداوم اسرائیل علیه مناطق جنوبی سوریه دانست. شرع همچنین خواستار بازگشت به «توافقنامهی جداسازی نیروها»ی سال ۱۹۷۴ میلادی شد که پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میان اسرائیل و سوریه به امضا رسیده بود. او تأکید کرده است که سوریه به دنبال درگیری با اسرائیل نیست، اما هر توافقی باید منافع سوریه را تضمین کند و اسرائیل باید از اراضی اشغالی عقبنشینی کند.