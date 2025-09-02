رهبر جنبش نسل نو به پنج ماه حبس محکوم شد
دادگاهی در سلیمانیه، رهبر جنبش نسل نو را به پنج ماه زندان محکوم کرد
یک منبع آگاه در دادگاه سلیمانیه به کوردستان۲۴ اعلام کرد که شاسوار عبدالواحد، رهبر جنبش نسل نو، در سومین جلسهی دادگاه خود به پنج ماه حبس محکوم شده است. این حکم در ارتباط با پروندهی شکایت شادی نوزاد، نمایندهی سابق پارلمان، صادر شده است.
پیشینهی این پرونده به سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که شادی نوزاد پس از جدایی از فراکسیون نسل نو در پارلمان کوردستان، در یک نشست خبری اعلام کرد که از سوی رهبر این جنبش، با پیامهایی مبنی بر تهدید به انتشار تصاویر و ویدئوهای خصوصی مواجه شده و در همین رابطه شکایتی قانونی را ثبت کرده است.
شاسوار عبدالواحد شب ۱۲ اوت ۲۰۲۵ (۲۱ مرداد ۱۴۰۴)، بنا بر شکایت شادی نوزاد و به اتهام «افترا و تهدید» بازداشت شده بود. او پیش از آن چندین بار به دادگاه احضار شده بود اما از حضور در جلسات خودداری کرده بود که در نهایت به صدور حکم بازداشت وی منجر شد.
به گفتهی سرکوت احمد، سخنگوی پلیس سلیمانیه، بازداشت وی بر اساس مادهی ۴۳۱ قانون مجازات عراق که مربوط به جرم تهدید است، صورت گرفته است.