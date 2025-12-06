اقتصاددان اماراتی: اقلیم کوردستان اروپای کشورهای عربی است
تحلیلگر اقتصادی اماراتی، هلال الجابری، اقلیم کوردستان را «دبی کوچک» و «اروپای عرب» توصیف کرده و از رشد اقتصادی سریع و پتانسیل بالای سرمایهگذاری در این منطقه سخن میگوید
به دنبال سفر رسمی مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، به امارات متحدهی عربی، هلال الجابری، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اماراتی، در روز جمعه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵)، در گفتوگو با «کوردستان۲۴»، اظهار داشت که اقلیم کوردستان در حال تجربهی رشد اقتصادی بزرگ و سریعی است. وی این امر را موجب شده تا اقلیم کوردستان را «دبی کوچک» بنامد و ابراز اطمینان کند که در آیندهی نزدیک به سطح فعلی امارات متحدهی عربی خواهد رسید.
الجابری خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان «اروپای عرب» است و مسیر رو به رشدی را در پیش گرفته است. وی این منطقه را مکانی باز برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری دانست که به رشد سریع آن و جذب سرمایهگذاران بیشتر از منطقه کمک کرده است. او همچنین تأکید کرد که هم اقلیم کوردستان و هم امارات متحدهی عربی دیگر تنها به تولید نفت وابسته نیستند، که این مسئله به افزایش تولید ناخالص داخلی آنها کمک میکند. به گفتهی الجابری، موقعیت و جایگاه اقلیم کوردستان برای امارات، بهویژه از نظر سرمایهگذاری، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این منطقه دارای زمینهای حاصلخیز است و تعهد بالایی به سرمایهگذاران نشان میدهد. وی اقلیم کوردستان را دروازهای بزرگ برای کشورهای عربی از نظر تجارت و گردشگری برشمرد و اظهار داشت که اربیل، پایتخت اقلیم، در حال حاضر «دبی کوچک» نامیده میشود و روند توسعهای مشابه با آغاز توسعهی دبی را طی میکند. او تأکید کرد که تمامی شهرهای اقلیم کوردستان دارای خاک حاصلخیز و برای سرمایهگذاری بسیار مهم هستند، و آنچه در حال حاضر در این منطقه رخ میدهد، یک «نقطهی عطف چندوجهی» است که مایهی خوشحالی و امید زیادی برای مردم منطقه است.
الجابری افزود که در آیندهی نزدیک، دیدارهای متعددی برای توسعهی بیشتر بخشهای تجاری و اقتصادی بین اقلیم کوردستان و امارات صورت خواهد گرفت. پیش از این، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، در چارچوب سفر رسمی خود به امارات، در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحدهی عربی، دیدار کرده بود. نخستوزیر بارزانی در پی این دیدار در شبکهی اجتماعی فیسبوک نوشت که از دیدار مجدد با «برادر ارجمندم، والاحضرت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات» خشنود است. در بیانیهی دولت اقلیم کوردستان نیز آمده است که در این دیدار، وضعیت عمومی عراق پس از انتخابات پارلمانی و آخرین تحولات و پیشرفتهای منطقه مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت. نخستوزیر بارزانی همچنین از حمایت و همکاری مستمر دولت امارات قدردانی کرد و بر تمایل اقلیم کوردستان برای گسترش روابط دوجانبه تأکید ورزید. وی از انتصاب یک نمایندهی اماراتی، مختص به امور اقتصادی با اقلیم کوردستان، استقبال کرد و هر دو طرف بر اهمیت تقویت روابط بین اقلیم کوردستان و امارات در همهی زمینهها توافق کردند.
روابط اقتصادی میان اقلیم کوردستان و امارات متحدهی عربی در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است. امارات به دنبال افزایش سرمایهگذاریهای خود در اقلیم است که تا نوامبر سال ۲۰۲۴ از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته بود. برخی گزارشها حاکی از سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد دلاری امارات در اقلیم طی ۱۹ سال (۲۰۰۶ تا ۲۰۲۴) و حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری میان عراق و امارات است که بخش عمدهای از آن مربوط به مبادلات با اقلیم کوردستان است. شرکتهای اماراتی در بخشهای مختلفی چون کشاورزی، گردشگری، مسکن و انرژی در اقلیم کوردستان فعال هستند. اقلیم کوردستان نیز در تلاش است تا با تمرکز بر کشاورزی، گردشگری، تجارت و صنعت، اقتصاد خود را متنوع ساخته و وابستگی به نفت را کاهش دهد، که این امر با استراتژی امنیت غذایی امارات همسو است.