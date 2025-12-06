اقتصاددان اماراتی: روابط با دولت اقلیم کوردستان راهبردی است
یک تحلیلگر اقتصادی اماراتی، سفر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به امارات را آغازگر مرحلهی جدیدی از همگرایی اقتصادی دانست
هلال الجابری، تحلیلگر اقتصادی و متخصص سرمایهگذاری اماراتی، جمعه، ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۴ آذر ۱۴۰۴) در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴، سفر نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان به امارات را با هدف آغاز مرحلهی جدیدی از همگرایی اقتصادی و توسعهی روابط بین دو طرف عنوان کرد. او جایگاه امارات را به عنوان شریکی راهبردی و قابل اعتماد برای دولت اقلیم کوردستان، یکی از اهمیتهای این سفر برشمرد.
جابری در ادامه گفت: «یکی از نشانههای مهم این سفر، تداوم روابط قدرتمند امارات و دولت اقلیم کوردستان برای پیشبرد و توسعهی اقتصاد منطقه است. البته این روابط امروزی نیستند و تاریخچهای طولانی دارند؛ ما به برادر و خانوادهی یکدیگر تبدیل شدهایم. امروز کوردستان به شریکی راهبردی برای پیشبرد تمام منطقه نیاز دارد و به همین منظور امارات را انتخاب کرده است که این امر، اعتماد متقابل ما را برای پیشرفت و ثبات منطقه افزایش و تقویت کرده است.»
وی اشاره کرد که امارات همواره نمونهای از مشارکت مثبت را ارائه میدهد و دولت اقلیم کوردستان نیز نمونهای از محیط مساعدی است که ارزش این مشارکت را میداند. این مشارکت در یک راهبرد بزرگتر، از انرژیهای تجدیدپذیر گرفته تا هوانوردی، املاک و مستغلات، فناوری مالی، غذا و کشاورزی، نمود پیدا میکند.
هلال الجابری تاکید کرد که یک هدف راهبردی بلندمدت نیز در این مشارکت وجود دارد و روابط بسیار قوی دو طرف را به هم پیوند میدهد. این امر موجب تقویت جایگاه کنسولگری، شرکتها و سرمایهگذاران اماراتی در اقلیم کوردستان میشود و گواهی بر وجود مشارکت واقعی ما با دولت اقلیم کوردستان است. این مشارکت در کثرت تعداد شرکتها و گردشگران بین امارات و دولت اقلیم کوردستان در تمامی زمینهها منعکس شده است.