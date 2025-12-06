کسری بودجهی ۱۷ تریلیون دیناری عراق در نُه ماه نخست ۲۰۲۵
"دیدبان اکو عراق" ابعاد واقعی کسری بودجه را فاش ساخت
"دیدبان اکو عراق" برای امور اقتصادی، آمار دقیقی از وضعیت مالی عراق در نُه ماههی نخست سال ۲۰۲۵ را منتشر کرده که نشاندهندهی رسیدن حجم کسری بودجه به سطحی بیسابقه است. این گزارش تحلیلی، تصویری نگرانکننده از پایداری مالی کشور ارائه میدهد.
"دیدبان اکو عراق" امروز شنبه، ۶ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در گزارشی اعلام کرد که کسری واقعی بودجهی عمومی تا پایان سپتامبر سال جاری به ۱۷ تریلیون و ۶۸۶ میلیارد دینار رسیده است. این دیدبان هشدار داده است که این رقم ماه به ماه رو به افزایش است، بدون آنکه راهکار واقعی برای حل آن در دست باشد.
جزئیات آماری و دلایل کسری
بر اساس دادههای "دیدبان اکو عراق"، وضعیت مالی کشور تا پایان سپتامبر به شرح زیر بوده است:
- مجموع هزینهها: ۱۰۸ تریلیون و ۸۵۴ میلیارد دینار.
- مجموع درآمدها (نفتی و غیرنفتی): ۹۱ تریلیون و ۱۶۸ میلیارد دینار.
این گزارش دلیل اصلی این کسری را بالا بودن هزینهها و کمبود منابع درآمدی عنوان کرده است.
پیشنهادات برای مهار کسری بودجه
"دیدبان اکو عراق" برای مقابله با این بحران مالی، پیشنهاداتی را مطرح کرده است که از جمله آنها میتوان به کاهش هزینههای غیرمرتبط با حقوق و دستمزد، به ویژه هزینههای سرمایهگذاری که بالغ بر ۱۴ تریلیون دینار میشود، و همچنین محدود کردن خرید کالاها و خدمات غیرضروری اشاره کرد. علاوه بر این، این دیدبان بر لزوم افزایش درآمدهای داخلی از طریق "افزایش مالیات بر کالاهای وارداتی (به استثنای مواد غذایی) و وضع عوارض بیشتر بر مسافران و کارگران خارجی" تأکید کرده است. با توجه به آمارها، در حال حاضر نرخ کسری مالی تقریباً ۱۹.۴ درصد از کل درآمدهای عراق را تشکیل میدهد که نشانهی خطرناکی برای ثبات مالی این کشور است.