مسرور بارزانی و نمایندهی سازمان ملل بر تأمین حقوق مردم کوردستان تأکید کردند
رئیس دولت اقلیم کوردستان و نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل در عراق، بر اهمیت احترام به جایگاه فدرال اقلیم تأکید کرند
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، میزبان محمد حسان، نمایندهی ویژهی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و رئیس هیئت یونامی (UNAMI) بود.
در این دیدار، آخرین تحولات اقلیم کوردستان، وضعیت عمومی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی گفتگو، تأکید بر اهمیت حفاظت و تأمین حقوق قانونی و مطالبات مالی مردم کوردستان و همچنین احترام به جایگاه فدرال اقلیم کوردستان بود.