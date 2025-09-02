رئیس دولت اقلیم کوردستان و نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در عراق، بر اهمیت احترام به جایگاه فدرال اقلیم تأکید کرند

2025-09-02 13:37

مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، میزبان محمد حسان، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق و رئیس هیئت یونامی (UNAMI) بود.

در این دیدار، آخرین تحولات اقلیم کوردستان، وضعیت عمومی عراق و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی گفتگو، تأکید بر اهمیت حفاظت و تأمین حقوق قانونی و مطالبات مالی مردم کوردستان و همچنین احترام به جایگاه فدرال اقلیم کوردستان بود.