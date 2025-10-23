1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – احمد تُرک، شهردار سابق ماردین، از اتهام «تبلیغ برای یک سازمان تروریستی» تبرئه شد.

احمد تُرک در جلسه دادرسی در دادگاه عالی جنایی چهاردهم آنکارا شرکت نکرد، اما وکلای او از طریق سیستم برخط صوتی و تصویری -SEGBİS در ارتباط بودند.

پس از مطالعه اسناد دریافتی، قاضی دادگاه نظر دادستان را جویا شد. دادستان به دلیل اتهام وارده به احمد تُرک درخواست مجازات برای او را کرد. با این حال، وکلای وی اظهار داشتند که احمد تُرک یک سیاستمدار است و محاکمه او بر اساس یک سخنرانی که در سال ۲۰۱۱ ایراد کرده، غیرقانونی است و درخواست تبرئه او را کردند.

پس از اظهارات وکلا، رئیس دادگاه تصمیم خود را اعلام کرد و اظهار داشت که اظهارات تُرک در چارچوب «آزادی بیان» قرار می‌گیرد و او را به دلیل عدم احراز ارکان جرم، تبرئه نمود.

احمد تُرک، سیاستمدار برجسته کورد از شمال کوردستان/ترکیه، در سال ۱۹۴۲ در ماردین متولد شد. او سه بار در انتخابات شهرداری‌ها به عنوان شهردار ماردین انتخاب شد، اما بار آخر برکنار شد و شخص دیگری به جای وی منصوب شد و همچنین عضو هیئت امرالی در روند صلح در این کشور است.

ب.ن