رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که اگر اسرائیل کرانه‌ی باختری را تصرف کند، تمام حمایت واشنگتن را از دست خواهد داد و افزود جنگ غزه به پایان رسیده و نتانیاهو باید توافق آتش‌بس را بپذیرد

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، در مصاحبه‌ای با مجله تایم اظهار داشت: «حماس باید به توافق آتش‌بس غزه پایبند باشد و از خشونت و ایجاد هرج و مرج در نوار غزه دست بردارد، در غیر این صورت با نابودی روبرو خواهد شد. این حرف من جدی است و شوخی نمی‌کنم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره حماس اشاره کرد که این جنبش با خلع سلاح موافقت کرده است. وی افزود که قصد دارد از غزه بازدید کند.

هشدار درباره‌ی کرانه‌ی باختری

در بخش دیگری از این مصاحبه، ترامپ درباره مسئله کرانه‌ی باختری گفت: «من به کشورهای عربی قول داده‌ام که اسرائیل کرانه باختری را به خود ملحق نخواهد کرد.»

وی تأکید کرد که اگر اسرائیل هر اقدامی برای اشغال کرانه باختری انجام دهد، تمام حمایت واشنگتن را از دست خواهد داد.

ترامپ در ادامه سخنان خود به نتانیاهو اشاره کرد و گفت: «جنگ غزه به پایان رسیده و نخست‌وزیر اسرائیل باید توافق آتش‌بس را بپذیرد.»

او همچنین تأکید کرد که اگر او دخالت نمی‌کرد، نتانیاهو به ادامه جنگ غزه می‌پرداخت و ممکن بود این جنگ چند سال دیگر نیز به طول بینجامد.

پایان جنگ غزه و نقش ایران

دونالد ترامپ، در ارزیابی خود از وضعیت ایران، معتقد است که این کشور دیگر تهدیدی برای منطقه نیست. وی افزود: «حمله به تأسیسات اتمی تهران دلیل مهمی برای پایان دادن به جنگ غزه بود.»

گفتنی است، کنست اسرائیل روز چهارشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ (۳۰ مهر ۱۴۰۴)، رأی اولیه به پیش‌نویس قانونی داد که هدف آن اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است. بر اساس این پیش‌نویس قانون، اسرائیل حاکمیت کامل خود را بر کرانه باختری اعمال خواهد کرد، در حالی که فلسطینی‌ها کرانه باختری را بخشی از دولت آینده فلسطین می‌دانند.