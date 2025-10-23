یک گزارش تحلیلی از وب‌سایت کوردستان۲۴ درباره‌ی کارخانه‌های غیرمجاز در بغداد، مقامات عراقی را به انجام تحقیقات و آغاز عملیات گسترده برای تعطیلی این واحدها ترغیب کرد

1 ساعت پیش

وب‌سایت خبری کوردستان۲۴، به عنوان یک نهاد رسانه‌ای حرفه‌ای و مطابق با معیارها و استانداردهای رسانه‌ای، از زمان تأسیس تاکنون به منبعی معتبر برای مخاطبان داخلی در اقلیم کوردستان و منبعی قابل اعتماد برای خارج از کشور تبدیل شده است، به ویژه که سازمان‌ها و آژانس‌های خبری نیز اخبار و گزارش‌های آن را از بخش زبان‌های خارجی دریافت و بازنشر می‌کنند.

چند روز پیش، بخش کوردی وب‌سایت کوردستان۲۴ گزارشی تحلیلی درباره تعداد کارخانه‌های غیرقانونی و بدون مجوز در بغداد، پایتخت عراق، منتشر کرد که تعداد آنها به حدود هزار کارخانه می‌رسد. در این گزارش آمده بود که این کارخانه‌ها متعلق به افراد ذی‌نفوذ هستند و حتی دولت عراق نیز در برابر آنها ناتوان بوده و نتوانسته است هیچ اقدام قانونی علیه آنها انجام دهد.

جزئیات گزارش کوردستان۲۴

کوردستان۲۴ در گزارش خود به این نکته اشاره کرده بود که یکی از دلایل آلودگی محیط زیست بغداد، وجود صدها کارخانه صنعتی است. بر اساس آخرین آمارهای وزارت محیط زیست عراق، ۵۰۰ کارخانه صنعتی متوسط و بزرگ در بغداد به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند. همچنین، ۱۷۷ کارخانه بدون مجوز دیگر نیز وجود دارند که کارشان ذوب آهن است، علاوه بر ده‌ها و صدها کارخانه غیرقانونی دیگر که به سوزاندن پسماند، قیر، پالایش روغن، ساخت آجر و سایر صنایع مختلف مشغول هستند.

اقدامات مقامات عراقی

گزارش تحلیلی وب‌سایت کوردستان۲۴ درباره یکی از دلایل اصلی آلودگی پایتخت بغداد و افشای تعداد زیادی از کارخانه‌های غیرقانونی و بدون مجوز در این شهر، به عنوان زنگ هشداری برای مقامات دولت عراق عمل کرد. پس از پیگیری و تحقیق درباره صحت و سقم اطلاعات مستند و تأیید شده کوردستان۲۴، اقدامات لازم در این زمینه آغاز شد. به همین منظور، فرماندهی عملیات بغداد امروز پنجشنبه، ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۱ آبان ۱۴۰۴)، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اشاره نمود که در یک عملیات گسترده، ۱۷۷ کوره ذوب آهن، ۶۰ کارخانه آجرپزی، ۳۰ کارخانه ذوب قیر و چندین صنعت دیگر را که همگی به صورت غیرقانونی و بدون مجوز فعالیت می‌کردند، تعطیل کرده است.

فرماندهی عملیات بغداد در بیانیه خود اشاره کرد که این عملیات با هدف کاهش تأثیرات منفی آلودگی محیط زیست بغداد انجام شده است که خسارات زیادی به شهر، طبیعت و زندگی و سلامت ساکنان آن وارد کرده بود. بیانیه فرماندهی عملیات بغداد تأییدی بر گزارش تحلیلی وب‌سایت کوردستان۲۴ است که در آن بر این نکته تأکید شده بود که وجود این کارخانه‌ها آسیب بزرگی به زندگی شهروندان و طبیعت شهر وارد کرده است.

وب‌سایت کوردستان۲۴ در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرده بود که سازمان‌های فعال در زمینه محیط زیست و فضای سبز در عراق می‌گویند که نرخ فضای سبز در بغداد تنها ۴.۵ درصد است، در حالی که این نرخ در اقلیم کوردستان ۲۰ درصد است و تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای افزایش این نرخ به ویژه با اجرای طرح «کمربند سبز» برای کاشت هفت میلیون درخت زیتون و پسته در اربیل ادامه دارد.