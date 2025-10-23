وزیر بازرگانی: چین و آمریکا میتوانند راههایی برای حل نگرانیها پیدا کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر بازرگانی چین، امروز جمعه ۲۴ اکتبر، همزمان با دیدار مقامات هر دو طرف در مالزی برای مذاکرات تجاری، گفت که پکن و واشنگتن «میتوانند کاملا راههایی برای حل نگرانیهای یکدیگر پیدا کنند».
دو اقتصاد بزرگ جهان بخش بزرگی از امسال را درگیر یک مناقشه تجاری تلافیجویانه بودهاند، اگرچه در حال حاضر به نظر میرسد که به دنبال جلوگیری از تشدید بیشتر تنش هستند.
پکن روز پنجشنبه اعلام کرد که هی لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، رهبری هیئتی را برای دیدار با همتایان آمریکایی در مالزی از 24 تا 27 اکتبر بر عهده دارد که آخرین دور از چندین دور مذاکرات از این دست است.
وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی، امروز جمعه گفت که جلسات قبلی نشان داده است که «چین و ایالات متحده میتوانند کاملا راههایی برای حل نگرانیهای یکدیگر پیدا کنند.»
وی در کنفرانس خبری پایان یک نشست سیاسی مهم در پکن، گفت که این دو میتوانند «راههای صحیحی برای همزیستی مسالمتآمیز و ارتقای توسعه سالم، پایدار و روابط اقتصادی چین و آمریکا از طریق احترام متقابل و مشورت برابر پیدا کنند.»
کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه آینده در کره جنوبی با شی جین پینگ، همتای چینی خود دیدار خواهد کرد، در حالی که پیش از این تهدید به لغو این دیدار کرده بود.
پکن این ماه از اعمال کنترلهای گسترده بر صنعت حیاتی عناصر نادر خاکی خبر داد و ترامپ را بر آن داشت تا در اقدامی تلافیجویانه، تهدید به وضع تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین کند.
دو کشور همچنین شروع به اعمال عوارض ورود بر کشتیهای یکدیگر کردند که ناشی از تحقیقات «بخش ۳۰۱» ایالات متحده بود که تسلط پکن بر این صنعت را غیرمنطقی میدانست.
ایافپی/ب.ن