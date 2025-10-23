سخنگوی وزارت کشور آلمان: با دولت اقلیم کوردستان درباره مهاجران رایزنی میکنیم
سخنگوی وزارت کشور آلمان، به کوردستان۲۴ گفت که آلمان با همکاری دولت اقلیم کوردستان، به افراد دارای قصد مهاجرت مشاوره میدهد
النا سینگر، سخنگوی وزارت کشور آلمان، در گفتوگو با وبسایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که آلمان با مشارکت دولت اقلیم کوردستان، به افرادی که قصد مهاجرت دارند مشاوره میدهد و همزمان تلاش میکند تا از طریق برنامههای آموزشی، نیازهای بازار کار داخلی را برآورده سازد.
سینگر به وبسایت کوردستان۲۴ گفت: دولت فدرال آلمان برنامهای راهبردی برای ساماندهی مسئله مهاجرت دارد که از دو مسیر جداگانه پیگیری میشود: یکی گشودن درهای قانونی برای نیروی کار متخصص و دیگری، تمرکز بر کاهش مهاجرت غیرقانونی.
سیاستهای مهاجرتی آلمان
در خصوص مهاجرت قانونی برای متخصصان که اکنون در آلمان قانونمند شده است، النا سینگر اظهار داشت: مهاجرت قانونی به آلمان در حال حاضر برای همه افراد، بدون توجه به ملیت مهاجران و بدون نیاز به توافقنامه دوجانبه رسمی با کشور مبدأ این مهاجران، امکانپذیر است. اما شرط اصلی برای این امر، رعایت دقیق الزامات قانون مهاجرت کارگران متخصص است.
سینگر افزود: این نوع مهاجرت قانونی میتواند برای شروع آموزش حرفهای، تحصیلات دانشگاهی یا کار باشد. الزامات مهاجرت قانونی بسته به هدف اقامت (آموزش، تحصیل یا کار) و بخش کاری متفاوت است. همه مهاجران قانونی باید رویههای مربوطه را دنبال کرده و ویزا دریافت کنند. اطلاعات بیشتر در این زمینه در وبسایت make-it-in-germany.com/en/ در دسترس است.
رسیدگی به پروندههای پناهندگی و کاهش مهاجرت غیرقانونی
در مورد بررسی پروندههای پناهندگان، النا سینگر اشاره کرد که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) مسئول بررسی درخواستهای پناهندگی است. این اداره بر اساس پروندههای تک به تک و با در نظر گرفتن تمام اطلاعات مرتبط با فرد و کشور مبدأ وی تصمیمگیری میکند. با این حال، دلایل صرفاً اقتصادی یا تمایل به بهبود وضعیت زندگی فرد برای دریافت حق حمایت کافی نیستند. افرادی که میخواهند برای کار به آلمان بیایند، باید از طریق فرآیندی که در قانون مهاجرت کارگران متخصص تعیین شده است، اقدام کنند.
سینگر درباره اقدامات آلمان برای کاهش نرخ مهاجرت غیرقانونی گفت: در سالهای اخیر، آلمان چندین اقدام قانونی و عملی را برای کاهش مهاجرت غیرقانونی به کار گرفته است. کاهش بیشتر مهاجرت غیرقانونی یکی از اهداف سیاسی راهبردی دولت کنونی آلمان است. این اقدامات شامل تقویت کنترل مرزها، اجرای اصلاحات در سیستم پناهندگی اروپا، تسریع فرآیندهای پناهندگی و بازگشت، تغییرات قانونی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، تشویق بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد، همکاری با کشورهای مبدأ و ترانزیت، دیجیتالیسازی و کاهش بوروکراسی میشود.
همکاری با دولت اقلیم کوردستان
سخنگوی وزارت امور داخلی آلمان در خصوص هماهنگیهای دولت آلمان و دولت اقلیم کوردستان برای کاهش نرخ مهاجرت غیرقانونی گفت: آلمان، دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان به طور نزدیک با یکدیگر در زمینه مشاوره به مهاجران عراقی درباره فرصتهای شغلی در خارج از کشور، از جمله در آلمان، و آموزش شهروندان عراقی برای نیازهای بازار کار داخلی همکاری میکنند. وی همچنین اشاره کرد که همکاری توسعهای آلمان در زمینه مهاجرت از طریق مراکز آلمانی کار، مهاجرت و ادغام مجدد (GMAC) انجام میشود. این پروژه توسط GIZ (جامعه آلمانی برای همکاری بینالمللی) اجرا میشود که یک GMAC در اربیل و دیگری در بغداد قرار دارد. اساس کار GMACها تقویت تواناییها و ساختار طرفهای ذیربط برای مدیریت مستقل حوزههای مختلف مهاجرت و ارائه خدمات حمایتی لازم برای بازگشتکنندگان، افراد آسیبپذیر و کسانی که قصد مهاجرت دارند، است.
النا سینگر به توافق جدیدی با دولت اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴)، یادداشت تفاهمی بین GIZ و وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان امضا شد.