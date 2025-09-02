مسرور بارزانی: سهم بودجه و حقوق مالی اقلیم کوردستان باید بدون مانع ارسال شود
نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیدار با سفیر فرانسه در عراق، بر ضرورت ارسال بدون مشکل سهم بودجه و حقوق مالی اقلیم تأکید کرد
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، روز سهشنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴)، با پاتریک دوریل، سفیر فرانسه در عراق، دیدار کرد.
در این دیدار که یان بریم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کوردستان نیز حضور داشت، توسعهی روابط دوجانبه، مناسبات اقلیم کوردستان با دولت فدرال، وضعیت کلی عراق و آمادگیها برای انتخابات آتی مجلس نمایندگان عراق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دولت اقلیم کوردستان تأکید کرد که باید به عنوان یک اقلیم فدرال و بر اساس قانون اساسی، به حقوق قانونی اقلیم کوردستان احترام گذاشته شود و سهم بودجه و مطالبات مالی آن بدون هیچگونه مشکل و مانعی ارسال گردد.
در این نشست همچنین تبادل نظر دربارهی تلاشها و گفتگوها برای تشکیل کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان صورت گرفت.