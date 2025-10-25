سازمان ملل: ۶۱ میلیون تن آوار جنگ در غزه انباشته شده است

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰ درصد خانه‌ها و ساختمان‌های غزه در نتیجه‌ی جنگ دو ساله‌ی اسرائیل و حماس تخریب شده‌اند

3 ساعت پیش

بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، در نتیجه جنگ دو ساله بین اسرائیل و حماس، بیش از ۸۰ درصد خانه‌ها و ساختمان‌های غزه تخریب شده و ۶۱ میلیون تن پسمانده‌ و آوار جنگی در این نوار ساحلی انباشته شده است.

پس از اعلام آتش‌بس در غزه در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۸ مهر ۱۴۰۴)، بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، و با میانجی‌گری کشورها، راه‌های بازسازی نوار غزه گشوده شد. اما حجم عظیم پسماندهای ساختمان‌های تخریب‌شده، نیازمند رویکردی متفاوت برای رفع این آوارها است.

آمار تخریب و آوار

بر اساس برنامه تحلیل ماهواره‌ای سازمان ملل متحد "یونوسات"، که داده‌های آن در تاریخ ۸ جولای ۲۰۲۵ (۱۷ تیر ۱۴۰۴) به دست آمده، ۱۹۳ هزار ساختمان در نوار غزه تخریب یا آسیب دیده‌اند. این میزان تقریباً ۷۰ درصد از ساختمان‌هایی را شامل می‌شود که پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، یعنی پیش از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، در نوار غزه وجود داشتند. همچنین، بر اساس تصاویری که سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳ سپتامبر سال جاری (۱ مهر سال جاری) به دست آورده، ۸۳ درصد از ساختمان‌ها تخریب شده‌اند و برخی نیز آسیب دیده‌اند.

این آژانس اشاره کرده است که وزن آوارهای موجود در نوار غزه ۶۱ میلیون تن برآورد می‌شود که ۱۷۰ برابر وزن برج امپایر استیت نیویورک یا شش هزار برابر وزن برج ایفل در پاریس است. بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، نوار غزه ۳۶۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و در هر متر مربع از این منطقه، ۱۶۹ کیلوگرم آوار وجود دارد.

خطرات زیست‌محیطی و بهداشتی

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که دو سوم این آوارها نتیجه حملات پنج ماهه نخست جنگ بین اسرائیل و حماس بوده است. همچنین، چند ماه پیش از اعلام آتش‌بس، بین ماه‌های آوریل تا اوت سال جاری (فروردین تا مرداد سال جاری)، هشت میلیون تن آوار افزایش یافته که بیشتر آنها در محله‌های رفح و خان یونس در جنوب نوار غزه بوده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه زیست‌محیطی سازمان ملل متحد که در ماه اوت سال جاری (مرداد سال جاری) منتشر شد، این پسماندها خطری جدی برای جان ساکنان این منطقه محسوب می‌شوند. این گزارش همچنین اشاره کرده است که ۴.۹ میلیون تن از آوارها با ماده آزبست، که در ساخت ساختمان‌های قدیمی به کار رفته، آلوده شده‌اند، به‌ویژه در نزدیکی چادرهای آوارگان در خان یونس، رفح و چندین منطقه دیگر. سازمان ملل متحد می‌گوید بیش از ۲.۹ میلیون تن از پسماندهایی که در نزدیکی مناطق صنعتی قرار دارند، با مواد شیمیایی سمی آلوده شده‌اند که این امر تهدیدی واقعی برای جان ساکنان این مناطق است.

آمار تلفات انسانی

از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، تعداد کشته‌شدگان در نوار غزه به ۶۷ هزار و ۲۱۱ نفر رسیده که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. همچنین ۱۶۹ هزار و ۹۶۱ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. هنوز تعداد زیادی از قربانیان در زیر آوارها باقی مانده‌اند.