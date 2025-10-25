تابلوی "زندگی با گیتار" اثر پابلو پیکاسو اوایل ماه جاری میلادی در جریان انتقال آثار هنری از مادرید به گرانادا ناپدید شده بود

4 ساعت پیش

پلیس اسپانیا روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، اعلام کرد که موفق به کشف تابلوی "زندگی با گیتار" اثر هنرمند نقاش جهانی، پابلو پیکاسو، شده است. این تابلو اوایل ماه جاری میلادی در جریان انتقال مجموعه‌ای از آثار هنری از مادرید به نمایشگاهی در شهر گرانادا ناپدید شده بود.

تابلوی "زندگی با گیتار"، که یکی از شاهکارهای معروف پیکاسو است، به سال ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) بازمی‌گردد و ارزش آن حدود ۷۰۰ هزار دلار تخمین زده می‌شود. قرار بود این تابلو، که متعلق به یک دانشگاه خصوصی در مادرید، پایتخت اسپانیا، است، یکی از آثار نمایشگاه جدید بنیاد "کاخا گرانادا" باشد. اما پس از تخلیه کامیونی که تابلوها را منتقل کرده بود، برگزارکننده نمایشگاه متوجه ناپدید شدن تابلوی پیکاسو شد.

بنیاد "کاخا گرانادا" در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که تمامی تابلوهایی که کامیون برای انتقال به گرانادا حمل می‌کرد، سه روز پیش از آن تحت نظارت دوربین‌های مداربسته قرار داشتند. پلیس در بیانیه خود، علاوه بر اعلام کشف تابلو، هیچ اطلاعات و جزئیات دیگری در این باره ارائه نکرد و تنها گفت که احتمالاً تابلو از ابتدا در کامیون قرار داده نشده بود. بنیاد "کاخا گرانادا" ابراز امیدواری کرده بود که این تابلو در نمایشگاهی که در تاریخ ۹ اکتبر (۱۷ مهر) افتتاح شده و تا ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۱ دی ۱۴۰۴) ادامه خواهد داشت، به نمایش گذاشته شود.

آثار هنری پیکاسو به دلیل قیمت و ارزش بالایشان، همواره مورد سرقت قرار می‌گیرند. اخیراً دو تابلوی با ارزش ۱۴۰ میلیون دلار در یک مزایده عمومی به فروش رسیدند. در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۵)، بیش از ۱۰۰ تابلوی این هنرمند در فرانسه به سرقت رفتند، اما تمامی آنها بازگردانده شدند.

پابلو پیکاسو در سال ۱۸۸۱ (۱۲۶۰) در شهر مالاگا اسپانیا متولد شد و در تاریخ ۸ آوریل ۱۹۷۳ (۱۹ فروردین ۱۳۵۲) در شهر موگان فرانسه بر اثر بیماری‌های ریوی و قلبی درگذشت.