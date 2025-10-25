نچیروان بارزانی: پارت دموکرات کوردستان باید حزب اول در نینوا باشد

معاون رئیس پارت دموکرات کوردستان، تأکید کرد که تقویت پارت دموکرات در بغداد برای منافع نینوا، اقلیم کوردستان و کل عراق ضروری است

4 ساعت پیش

روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، کارزار انتخاباتی پارت دموکرات کوردستان برای نامزدهای نینوا در استان دهوک، با حضور نچیروان بارزانی، معاون رئیس این حزب، برگزار شد.

نچیروان بارزانی در سخنرانی خود برای حاضران در این کارناوال انتخاباتی اظهار داشت: "شما نمایندگان یک منطقه بسیار وسیع و مهم برای اقلیم کوردستان و کل عراق هستید. این منطقه بسیار گسترده است و شامل تمامی اقوام و ادیان می‌شود؛ منطقه شما یک عراق کوچک است."

وی افزود: "تقویت پارت دموکرات در بغداد برای ایجاد تعادل، همکاری و تأمین منافع منطقه نینوا، اقلیم کوردستان و کل عراق، و برای آینده‌ی کوردستان و عراق ضروری است. پارت دموکرات باید حزب اول در نینوا باشد؛ این وعده ما در این انتخابات است."

بارزانی تأکید کرد: "هر جا پارت دموکرات قوی باشد، آرامش و آبادانی، مدنیت و پیشرفت وجود دارد. بنابراین، پیش از آنکه به نفع پارت دموکرات باشد، به نفع استان نینوا است که پارت دموکرات قوی باشد. این به نفع تمامی اقلیت‌های دینی و قومی است، پس پارت دموکرات باید قوی شود."

نچیروان بارزانی از مردم خواست که در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) به پای صندوق‌های رأی رفته و به فهرست ۲۷۵ پارت دموکرات رأی دهند. وی همچنین اشاره کرد که هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند و حق ندارد همزیستی در نینوا را برهم بزند. با وجود تنوع قومی و دینی، وظیفه پارت دموکرات در نینوا دشوارتر است، بنابراین باید مانند همیشه توانایی و قدرت خود را اثبات کرده و فهرست ۲۷۵ پارت دموکرات را به سوی پیروزی بزرگی رهنمون سازند.

نقش پارت دموکرات در تاریخ عراق

وی در ادامه گفت: "پارت دموکرات نقش اصلی را در آزادی عراق در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) ایفا کرد. رهبری پارت دموکرات نقش کلیدی در نگارش قانون اساسی عراق داشت. پس از آن، عراق وارد وضعیت ناپایدار امنیتی شد و سپس جنگ داعش عراق را درگیر کرد. عراق شاهد آشفتگی بود، بنابراین اکنون مرحله‌ای بسیار حساس و مهم است که مرحله اجرای قانون اساسی عراق است. برای آینده‌ی اقلیم کوردستان، پارت دموکرات باید قوی باشد، پس باید با شور و حرارت به پای صندوق‌های رأی برویم."

نچیروان بارزانی درباره ظهور داعش نیز اشاره کرد که این گروه در نتیجه سیاست‌های اشتباه و بی‌تفاوتی برخی افراد در عراق شکل گرفت.

چالش‌های نظام فدرال در عراق

وی در خصوص نظام حکمرانی عراق گفت: "عراق دارای یک نظام فدرال است، اما این فدرالیسم در عراق اجرا نمی‌شود، بلکه عراق با تمرکزگرایی بسیار قوی اداره می‌شود. به همین دلیل، همه ما می‌بینیم که عراق همواره در مورد ماده ۱۴۰، پیشمرگه، حقوق و سایر مسائل که نتیجه عدم اجرای قانون اساسی است، مشکل دارد. اما اگر این بار با قدرت به بغداد بازگردیم و از دستاوردهای اقلیم کوردستان و همچنین عراق دفاع کنیم، نمایندگان کوردستان تنها نماینده کوردستان نیستند؛ وظیفه این نمایندگان دفاع از هر گروهی است که مورد ظلم قرار می‌گیرد، بنابراین باید نماینده تمام عراق باشند."

نچیروان بارزانی اظهار داشت: "پارت دموکرات خود را برای تثبیت و اجرای قانون اساسی آماده کرده است، زیرا فاجعه زمانی رخ داد که قانون اساسی اجرا نشد."