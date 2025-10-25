مسرور بارزانی درگذشت مادر حیدر عبادی را تسلیت گفت

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر پیشین عراق را تسلیت گفت

3 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر پیشین عراق را تسلیت گفت.

در این پیام تسلیت آمده است: "با تأسف فراوان خبر درگذشت مادر گرامی‌تان را شنیدم. این مصیبت را به شما تسلیت می‌گویم و در غم شما شریک هستم. از خداوند متعال برای روح ایشان بهشت برین و برای شما آرامش و صبر مسئلت دارم."