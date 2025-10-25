اخبار

مسرور بارزانی درگذشت مادر حیدر عبادی را تسلیت گفت

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر پیشین عراق را تسلیت گفت

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان مسرور بارزانی حیدر عبادی

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخست‌وزیر پیشین عراق را تسلیت گفت.

در این پیام تسلیت آمده است: "با تأسف فراوان خبر درگذشت مادر گرامی‌تان را شنیدم. این مصیبت را به شما تسلیت می‌گویم و در غم شما شریک هستم. از خداوند متعال برای روح ایشان بهشت برین و برای شما آرامش و صبر مسئلت دارم."

 
 
 
مصطفی ابراهیم ,
