مسرور بارزانی درگذشت مادر حیدر عبادی را تسلیت گفت
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخستوزیر پیشین عراق را تسلیت گفت
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، در پیامی درگذشت مادر حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر و نخستوزیر پیشین عراق را تسلیت گفت.
در این پیام تسلیت آمده است: "با تأسف فراوان خبر درگذشت مادر گرامیتان را شنیدم. این مصیبت را به شما تسلیت میگویم و در غم شما شریک هستم. از خداوند متعال برای روح ایشان بهشت برین و برای شما آرامش و صبر مسئلت دارم."