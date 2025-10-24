3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) –رئیس جمهور ترکیه، در روزهای آینده میزبان هیئتی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها – دم‌پارتی خواهد بود.

رجب طیب اردوغان در تاریخ ۲۸ اکتبر در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، از هیئت امرالی وابسته به دم‌پارتی، به عنوان بخشی از روند صلح استقبال خواهد کرد.

این هیئت شامل پروین بولدان و مدحت سنجر از مسئولان بلندپایه دم‌پارتی است.

در این سومین دیدار که در بشتپه برگزار می‌شود، نقشه راه مبارزه با تروریسم، کار کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی در پارلمان و درخواست دم‌پارتی برای بازدید از امرالی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اردوغان، هنگام بازگشت از خلیج، در هواپیما در مورد ملاقات گفت:«امیدوارم در این دیدار فرصتی برای بررسی مجدد این مسائل داشته باشیم.»

رئیس جمهور اردوغان در پاسخ به سوالی در مورد وقایع راهپیمایی آزادی برای عبدالله اوجالان در دیاربکر گفت:«صادقانه بگویم، من این نوع رویکرد را از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها نمی‌خواهم. فکر می‌کنم تا پایان این هفته پذیرای هیئت دم‌پارتی خواهیم بود و با آنها ملاقات خواهیم کرد. ما این مسائل را با آنها در میان خواهیم گذاشت. فکر نمی‌کنم هیئت دم‌پارتی این درک را داشته باشد و من هم نمی‌خواهم در مورد آن فکر کنم. ما بیشتر در مورد این مسائل با بانو پروین صحبت کردیم.»

اولین دیدار بین اردوغان و هیئت امرالی در 10 آوریل در بشتپه برگزار شد. پروین بولدان در این دیدار که اولین تماس پس از ۱۳ سال بود، توسط سری ثریا اوندر، نماینده فقید استانبول و معاون رئیس پارلمان ترکیه، همراهی می‌شد.

دومین دیدار در ۷ جولای در مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد. در این دیدار که تقریبا یک ساعت به طول انجامید، بولدان و سنجر به همراه افکان آلا، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و ابراهیم کالن، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه نیز حضور داشتند.

ب.ن