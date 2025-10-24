حداقل ۱۴ مهاجر پس از واژگونی قایق در سواحل ترکیه جان باختند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – دفتر فرمانداری موغله اعلام کرد که حداقل ۱۴ مهاجر در ساعات اولیه امروز جمعه ۲۴ اکتبر، در اثر واژگونی یک قایق بادی در دریای اژه در سواحل شهر تفریحی بودروم ترکیه جان خود را از دست دادند.

این فرمانداری در بیانیه‌ای در ایکس، اعلام کرد: «اجساد بی‌جان ۱۴ مهاجر غیرقانونی پیدا شد.» گارد ساحلی ترکیه در ساعات اولیه صبح از این وضعیت اضطراری مطلع شد و بلافاصله عملیات جستجو و نجات را آغاز کرد.

به گفته مقامات، دو نفر زنده نجات یافتند. یکی از بازماندگان که تبعه افغانستان معرفی شده است، گفت که این کشتی حامل ۱۸ نفر بوده است که شروع به غرق شدن کرده و ظرف ۱۰ دقیقه غرق شده است. طبق گزارش‌ها، یکی از بازماندگان برای رسیدن به محل امن به جزیره چلبی در همان نزدیکی شنا کرده است.

مقامات تایید کردند که تلاش‌های نجات برای یافتن دو مسافر مفقود شده همچنان ادامه دارد و چهار کشتی گارد ساحلی، یک هلیکوپتر و یک تیم غواصی متخصص در آن مشارکت دارند.

دریای اژه همچنان یکی از خطرناک‌ترین مسیرهای مهاجرت به اروپا است. قایق‌های مهاجران اغلب از سواحل ترکیه به سمت جزایر نزدیک یونان مانند کوس، ساموس، رودز و لسبوس - نقاط ورودی کلیدی به اتحادیه اروپا - حرکت می‌کنند.

طبق گزارش پروژه مهاجران گمشده سازمان بین‌المللی مهاجرت - IOM، تاکنون نزدیک به ۱۴۰۰ مهاجر در سال جاری در تلاش برای عبور از دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

بودروم، واقع در نزدیکی جزیره کوس یونان، مدت‌هاست که با وجود خطرات عبور کوتاه اما خطرناک، یکی از نقاط اصلی عزیمت مهاجرانی است که به دنبال رسیدن به خاک اتحادیه اروپا هستند.