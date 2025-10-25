پروندهی جدید جاسوسی برای شهردار استانبول گشوده شد
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول که پیشتر به اتهام فساد زندانی شده بود، اکنون با اتهام جاسوسی در پروندهای جدید مواجه شده است
خبرگزاری آناتولی روز، جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان ۱۴۰۴)، گزارش داد که پروندهی تحقیقاتی جدیدی با اتهام جاسوسی برای اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، گشوده شده است. اماماوغلو از ماه مارس (اسفند) به اتهام فساد زندانی شده و این اتهامات را رد میکند.
بر اساس اعلام دادستانی استانبول، این تحقیقات شامل نجات اوزکان، مدیر کارزار انتخاباتی اماماوغلو در انتخابات سالهای ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) و ۲۰۲۴ (۱۴۰۲)، و همچنین مردان یانارداغ، سردبیر شبکهی تلویزیونی اپوزیسیون "تلی ۱" نیز میشود.
گشایش این پروندهی جدید علیه اماماوغلو، که برجستهترین رقیب احتمالی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، محسوب میشود، در حالی است که دادگاهی در آنکارا روز جمعه شکایت فساد علیه حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه که اماماوغلو عضو آن است، را به دلیل "فقدان مبنای قانونی" رد کرده بود.
این موضوع به ماه جولای (تیرماه) بازمیگردد، زمانی که یک بازرگان ترک به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی دستگیر شد. به گفته دادستانی، این بازرگان و اوزکان در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، اطلاعات محرمانه انتخاباتی را با سازمانهای اطلاعاتی خارجی مبادله کردهاند.