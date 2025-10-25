در بغداد، ۱۳ نامزد حزب تازه تأسیس اصلاحات عراق به صورت دسته‌جمعی از انتخابات کناره‌گیری کردند

3 ساعت پیش

در بغداد، ۱۳ نامزد حزب اصلاحات عراق به صورت دسته‌جمعی کناره‌گیری خود را از انتخابات اعلام کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که پیش‌تر نیز چندین نامزد دیگر از این حزب همین گام را برداشته بودند.

حزب اصلاحات عراق، حزبی جدید است که امسال تأسیس شده و ریاست آن را عبداللطیف شمری، شخصیت برجسته‌ی بغداد، بر عهده دارد. این حزب در ابتدا با حدود ۷۰ نامزد در انتخابات شرکت کرد، اما در چند روز گذشته، نامزدهای آن به طور مداوم در حال کناره‌گیری بوده‌اند.

عمار شمری، یکی از نامزدهای کناره‌گیری کرده، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: "ما به عنوان نامزدهای حزب اصلاحات عراق تصمیم گرفتیم کناره‌گیری کنیم، زیرا نمی‌توانیم به وعده‌هایی که برای خدمت به مردم داده‌ایم، عمل کنیم." وی همچنین اشاره کرد که جهت‌گیری حزب تغییر کرده و از یک رقابت انتخاباتی واقعی به ابزاری برای جمع‌آوری رأی تبدیل شده است، نه اجرای یک برنامه واقعی.

دلایل نامزدها برای کناره‌گیری

به گفته این نامزد، دلیل کناره‌گیری آنها تفرقه نیست، بلکه برای صداقت با مردم و جلوگیری از هدر رفتن آرای رأی‌دهندگان است. او همچنین بیان کرد که هماهنگی بین نامزدها وجود نداشته و قدرت تنها در دست دبیرکل حزب متمرکز بوده است که خود رئیس فهرست و نامزد شماره یک است.

نزار طالب عبیدی، یکی دیگر از نامزدهای کناره‌گیری کرده از این حزب، گفت: "زمانی که ما حزب عراق برای اصلاحات را انتخاب کردیم، پیش‌بینی می‌کردیم که اهداف این حزب با اهداف تمامی فراکسیون‌های سیاسی دیگر متفاوت باشد، اما بعدها برایمان آشکار شد که این حزب در حال دادن وعده‌های دروغین و تحریف واقعیت‌ها است، به همین دلیل ما نیز تصمیم به کناره‌گیری گرفتیم."

همچنین کرار عیسی فرحان، نامزد کناره‌گیری کرده، اظهار داشت که اولین مشکل آنها این بود که حزبشان وعده‌های دروغین می‌داد و از سیاست‌های اشتباه پیروی می‌کرد و برنامه آن با خواسته‌های مردم عراق همخوانی نداشت، به همین دلیل تصمیم به کناره‌گیری گرفتند.

تمرکز بر منافع شخصی رهبر حزب

دلیل اصلی این کناره‌گیری دسته‌جمعی به این موضوع بازمی‌گردد که رئیس حزب تنها برای موفقیت خود تلاش می‌کند تا به عضویت پارلمان درآید. این امر نگرانی‌هایی را در میان سایر نامزدها ایجاد کرده و آنها را وادار به تصمیم‌گیری برای کناره‌گیری کرده است.