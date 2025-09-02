قاچاق مواد مخدر با بالون از سوریه به اردن؛ شیوه جدید قاچاقچیان

اردن: تغییر شیوه‌های انتقال مواد مخدر از سوریه؛ تلاش قاچاقچیان برای استفاده از بالون و افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت مرزها پس از فروپاشی رژیم اسد.

2025-09-02 14:45

نضال ابوزید، پژوهشگر راهبردی اردنی اعلام کرد که شیوه انتقال مواد مخدر از سوریه به اردن تغییر کرده است، هرچند پس از فروپاشی رژیم بشار اسد این روند به شدت کاهش یافته است.

این پژوهشگر راهبردی خاطرنشان کرد که قاچاقچیان مواد مخدر در تلاشند تا از تکنیک‌های جدیدی برای انتقال قرص‌های کپتاگون استفاده کنند؛ آخرین تلاش آنها انتقال مواد مخدر از سوریه به اردن با استفاده از بالون بوده است.

ارتش اردن روز دوشنبه ١ سپتامبر ٢٠٢٥ (١٠ شهریور ١٤٠٤) اعلام کرده بود که تلاش برای انتقال مواد مخدر از سوریه به اردن از طریق بالون را خنثی کرده است. نضال ابوزید، پژوهشگر راهبردی اردنی می‌گوید: "اکنون قاچاق اسلحه دیگر مطرح نیست و تمرکز بر تجارت و قاچاق مواد مخدر و قرص‌های کپتاگون است که این موضوع به تهدیدی برای اردن تبدیل شده است."

وی همچنین اشاره می‌کند که کنترل مرز بین اردن و سوریه، به ویژه در منطقه سلخد در سوریه که تا مثلث مرزی اردن، سوریه و عراق امتداد دارد و مساحتی حدود ٢٥٠ کیلومتر مربع دارد، بسیار دشوار است.