اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد با هماهنگی سفارت عراق در لیبی، ۲۵ جوان اهل اقلیم کوردستان که در این کشور گرفتار شده بودند، آزاد شده و به زودی بازمی‌گردند

2025-09-03 17:03

اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در نتیجه‌ی همکاری و هماهنگی میان این اداره و سفارت عراق در لیبی، ۲۵ جوان اهل اقلیم کوردستان در آن کشور شناسایی و آزاد شدند.

بر اساس این بیانیه، جوانان آزاد شده از طریق تماس تصویری با مسئول اداره‌ی روابط خارجی گفتگو کرده و از پیگیری‌های دولت اقلیم کوردستان برای رهایی‌شان قدردانی نمودند.

سفین محسن دزه‌یی، مسئول اداره‌ی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، ضمن ابراز خرسندی از سلامت کامل این جوانان، از احمد صحاف، کاردار سفارت عراق در طرابلس، به دلیل همکاری مستمر با این اداره در چنین پرونده‌هایی تشکر کرد.

این اداره تأکید کرد که بر اساس دستور و پشتیبانی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، اقدامات لازم برای بازگشت این جوانان، از جمله صدور گذرنامه و تهیه‌ی بلیت، به طور کامل انجام شده است. قرار است این افراد در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) به اقلیم کوردستان بازگردند.

گفتنی است ماه گذشته نیز با هماهنگی مشابهی میان اداره‌ی روابط خارجی و سفارت عراق در لیبی، شش جوان دیگر از زندان‌های این کشور آزاد و به اقلیم کوردستان بازگردانده شدند.