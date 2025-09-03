وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان با درخواستهای استاندار حلبچه موافقت کرد
وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان با درخواستهای استاندار حلبچه مبنی بر ثبت رسمی یکی از شهدای محیط زیست و تغییر نام یک مرکز پلیس به نام شهید دیگر موافقت کرد
نوخشه ناصح، استاندار حلبچه، روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، با ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، دیدار کرد.
استاندار حلبچه در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار، درخواستهای مربوط به دو شهید محیط زیست، آری مختار و محمد شیخ حیدر، که در آتشسوزی اخیر منطقه جان باختند، به وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان ارائه شد.
بر اساس این بیانیه، درخواستهای ارائهشده شامل به رسمیت شناختن رسمی آری مختار جمال به عنوان «شهید» و تخصیص حقوقی شایسته برای خانوادهی وی بود. همچنین، برای گرامیداشت یاد محمد شیخ حیدر، پیشنهاد شد نام «پایگاه پلیس جنگل و محیط زیست خورمال» به «پایگاه پلیس شهید محیط زیست محمد شیخ حیدر» تغییر یابد.
از سوی دیگر، وزیر امور داخلی بلافاصله با تمام درخواستها موافقت و بار دیگر حمایت کامل خود را از استانداری حلبچه اعلام کرد.
در پایان این دیدار، استاندار حلبچه از ریاست دولت اقلیم کوردستان و وزیر امور داخلی به دلیل تماسهای مستمر و پشتیبانی آنها در جریان حادثهی آتشسوزی، قدردانی کرد.
١