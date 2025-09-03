وزارت دادگستری سوریه قضات و کارمندان کورد را از دادگاههای عفرین برکنار کرد
بر اساس یک حکم جدید، دمشق قضات و کارمندان کورد را از دادگاههای عفرین به حلب منتقل کرده و کارمندان عرب را جایگزین آنها میکند
وزارت دادگستری سوریه در اقدامی جدید، طی حکم شمارهی ۱۴۷۹ که در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۵ (۴ شهریور ۱۴۰۴) صادر شده و نسخهای از آن به دست کوردستان۲۴ رسیده است، دستور برکناری قضات و کارمندان کورد از دادگاههای منطقهی عفرین، به ویژه در شهرهای جندریس، معبطلی، شران و راجو را صادر کرده است.
در این حکم، وزارت دادگستری سوریه دستور انتقال قضات و کارمندان کورد را از دادگاههای عفرین به حلب صادر کرده است. همچنین بر اساس این فرمان، تنها تعداد کمی از کارمندان کورد برای انجام امور اداری و دفتری در جایگاه خود باقی میمانند.
ناظران محلی معتقدند این حکم در راستای سیاست عربیسازی اداری منطقه است و ظرفیتهای بومی را تضعیف و بیارزش میکند. این در حالی است که بسیاری از ساکنان کورد منطقه برای بازپسگیری املاک و داراییهای مصادرهشدهی خود به تواناییهای داخلی این دادگاهها متکی بودهاند. این اقدام نگرانیهای جدی ایجاد کرده است که ساکنان اصلی منطقه برای همیشه حقوق خود را از دست بدهند.
این اقدامات قضایی در تضاد کامل با وعدههایی است که احمد شرع، رئیسجمهور جدید سوریه، در سفر اخیر خود به عفرین به مردم منطقه داده بود. او به ویژه وعده داده بود که املاک و داراییهای مصادرهشده به سرعت به صاحبان کورد آنها بازگردانده خواهد شد. احمد شرع در سفر خود با احمد حسن، مسئول شاخهی شورای میهنی کورد سوریه (ENKS) در عفرین، دیدار و در مورد نقض حقوق بشر، مصادرهی زمینها و بازداشتهای خودسرانهی شهروندان گفتگو کرده بود. شرع در آن دیدار بر تعهد دولت خود برای پایان دادن به نفوذ شبهنظامیان و بازگرداندن حقوق به صاحبانشان تأکید کرده بود.
کارشناسان حقوقی تأکید میکنند که قوهی قضائیه در حال حاضر به عنوان ابزاری برای تغییر دموگرافیک در مناطق کوردستانی به کار گرفته میشود. این نهاد، همزمان با فرامین اداری، در حال تحمیل یک سیاست امر واقع (دفاکتو) است که به اهداف دولت مرکزی در دمشق در مناطق مورد مناقشه خدمت میکند.