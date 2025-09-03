اداره‌ی خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرد که نیروهای امنیتی تلاش ۵۶ تن از اعضای خانواده‌های داعش برای فرار از اردوگاه الهول را ناکام گذاشتند

2025-09-03 19:12

اداره‌ی خودگردان شمال و شرق سوریه روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش روز گذشته یک تلاش برای فرار ۵۶ نفر از اعضای خانواده‌های داعش از اردوگاه الهول در جنوب حسکه را خنثی کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که این افراد تلاش داشتند از طریق یک کامیون باربری فرار کنند، اما نیروهای امنیتی مانع عبور کامیون از دروازه‌ی اصلی اردوگاه الهول شده و تمام افراد را دستگیر کردند.

جیهان حنان، مدیر اردوگاه الهول، در ماه اوت به خبرگزاری فرانسه گفته بود که این اردوگاه حدود ۲۷ هزار نفر را در خود جای داده است که شامل نزدیک به ۱۵ هزار سوری، حدود ۵ هزار عراقی و تقریباً ۶ هزار و ۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت مختلف می‌شود.

روز پنج‌شنبه، ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ۱۴۰۴)، ۲۳۲ خانواده‌ی عراقی شامل ۸۵۰ نفر، در چارچوب بازگشت داوطلبانه‌ی پناهجویان و با هماهنگی اداره‌ی خودگردان و دولت عراق، اردوگاه الهول را ترک کردند. به گفته‌ی مسئولان اردوگاه، این کاروان، نوزدهمین کاروان بازگشت خانواده‌های عراقی و دوازدهمین کاروان در سال جاری میلادی بود.

اردوگاه الهول یکی از خطرناک‌ترین مناطق به شمار می‌رود و هسته‌های خفته‌ی داعش به طور مداوم برای سازماندهی مجدد و انجام اقدامات خرابکارانه در آن تلاش می‌کنند. نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی، به صورت مستمر عملیات پاکسازی برای از بین بردن این هسته‌ها انجام می‌دهند.

این اردوگاه در جنوب شهرک الهول در استان حسکه در غرب کوردستان واقع شده و تحت کنترل اداره‌ی خودگردان قرار دارد و نیروهای سوریه دموکراتیک مسئولیت حفاظت و مدیریت امور امنیتی آن را بر عهده دارند.