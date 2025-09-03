کاردار عراق در لیبی: ۲۵ جوان کورد ۹ سپتامبر به اقلیم کوردستان بازمیگردند
٢٥ جوان کورد به مدت ٢١ روز در لیبی در بازداشت بودند
احمد صحاف، کاردار سفارت عراق در طرابلس، امروز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «تمام اقدامات لازم برای بازگشت ۲۵ جوان اهل اقلیم کوردستان به پایان رسیده است و آنها در تاریخ ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور)، ساعت ۷ صبح به وقت لیبی، با پرواز خطوط هوایی ترکیه به فرودگاه استانبول و سپس به فرودگاه بینالمللی اربیل بازخواهند گشت.»
احمد صحاف افزود: «بلیتهای بازگشت هر ۲۵ جوان از سوی ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان تأمین شده است. ما به مدت ۴۰ روز وضعیت این جوانان را تحت نظر داشتهایم؛ وضعیت سلامتی آنها بسیار خوب است و به هیچ وجه شکنجه نشدهاند. از ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان برای همکاریهایشان سپاسگزاریم.»
وی همچنین اشاره کرد که این جوانان به مدت ۲۱ روز در لیبی بازداشت بودهاند و شمار کل جوانان عراقی بازداشتشده به ۸۸ نفر میرسد که اکثر آنها اهل شهر رانیه در ادارهی مستقل راپرین هستند. صحاف افزود: «ما پیش از این از خانوادهها درخواست کرده بودیم که به جوانان خود اجازه ندهند از راههای غیرقانونی به خارج از کشور مهاجرت کنند.»
کاردار سفارت عراق در لیبی تأکید کرد جوانانی که اقدام به مهاجرت غیرقانونی میکنند، با مرگ، پیگردهای قانونی و همچنین خطرات امنیتی و بهداشتی جدی مواجه میشوند.
همزمان، ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان نیز امروز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بر اساس دستور و پشتیبانی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، اقدامات لازم برای بازگشت این جوانان، از جمله تأمین گذرنامه و بلیت، به طور کامل انجام شده است.