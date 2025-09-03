طرح نمایندهی کنگرهی آمریکا برای حمایت از کوردستان در برابر فشارهای بغداد
نماینده کنگره، با ارائه اصلاحیهای به قانون دفاع ملی، خواستار توقف فشارهای اقتصادی بغداد علیه دولت اقلیم کوردستان شد
جو ویلسون، نمایندهی کنگرهی آمریکا، روز چهارشنبه، ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۲ شهریور ۱۴۰۴)، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که اصلاحیهای بر مادهی ۱۲ قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) به کنگره ارائه کرده است.
هدف از این اصلاحیه، حمایت از دولت اقلیم کوردستان به عنوان یک شریک راهبردی مهم برای ایالات متحده است.
توقف فشارهای اقتصادی و تضمین صادرات انرژی
در این اصلاحیه تأکید شده است که کنگره، دولت اقلیم کوردستان را یک شریک راهبردی حیاتی برای آمریکا میداند و لازم است دولت عراق به اقدامات بیثباتکنندهی خود، بهویژه قطع حقوق و مستمریهای مالی کارمندان دولت اقلیم کوردستان، پایان دهد.
همچنین این اصلاحیه از دولت عراق میخواهد تا از تلاشهای خود برای جلوگیری از توسعه و صادرات منابع انرژی و نفت توسط دولت اقلیم کوردستان دست بردارد. در بخش دیگری از این طرح، از بغداد خواسته شده است تا مانع حملات شبهنظامیان عراقی مورد حمایت مالی دولت مرکزی علیه اقلیم کوردستان شود.
حمایت امنیتی آمریکا در برابر تهدیدها
جو ویلسون در طرح خود تصریح کرده است که ایالات متحده از تأمین تدابیر امنیتی لازم برای دولت اقلیم کوردستان پشتیبانی میکند تا این دولت بتواند در برابر «حملات ایران و شبهنظامیان نیابتی آن» به اقلیم کوردستان و منابع انرژی آن، از خود دفاع کند.
Grateful to sponsor this amendment of the NDAA to support the Kurdistan Regional Government of Iraq as a vital strategic partner of the United States. pic.twitter.com/G3JqS4GnXR— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 3, 2025