سرقت ظروف چینی ۹.۵ یورویی از موزه فرانسه

8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مقامات محلی اعلام کردند که یک موزه سرامیک فرانسه از چهارشنبه تا پنجشنبه مورد سرقت قرار گرفت و خسارت آن ۹.۵ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

به گفته یک منبع پلیس و فرمانداری اوت-وین، دو قطعه چینی از موزه ملی آدرین دوبوش در شهر لیموژ در مرکز فرانسه به سرقت رفت.

یک منبع پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت که زنگ خطر حدود ساعت ۳:۱۵ بامداد به صدا درآمد.

مجله فرانسوی پاری مچ گزارش داد که قطعات سرقت شده از یک مجموعه خصوصی برای یک نمایشگاه موقت قرض گرفته شده بودند.

طبق وب‌سایت موزه، این موزه حدود ۱۸۰۰۰ اثر از جمله بزرگترین مجموعه عمومی ظروف چینی لیموژ را در خود جای داده است.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن