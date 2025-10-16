سخنگوی سازمان گردشگری: کابینه نهم دوره طلایی بخش گردشگری اقلیم کوردستان است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، می‌گوید که کابینه نهم دولت اقلیم، دوره طلایی بخش گردشگری اقلیم کوردستان است و در آن ۸۰ طرح بزرگ و راهبردی گردشگری اجرا شده‌اند.

امروز پنجشنبه ۱۶ اکتبر، ابراهیم عبدالمجید، سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: در کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، توسعه بخش گردشگری به اوج خود رسیده است.

وی افزود: از نظر زیرساخت و تنوع، بخش گردشگری شاهد تحول بزرگی بوده است. غیر از ده‌ها طرح مهم و راهبردی، سازمان گردشگری مدیریت‌هایی در مناطق مختلف اقلیم افتتاح کرد و این با هدف ارائه خدمات بیشتر به گردشگران انجام شد.

همچنین تاکید کرد: ۸۰ طرح بزرگ و راهبردی با هزینه بیش از هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلار توسط کابینه نهم دولت اقلیم اجرا شده‌اند که بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

ابراهیم عبدالمجید، گفت: با هدف آشنایی گردشگران با زبان و فرهنگ کوردی برنامه‌های ویژه در کار اماکن گردشگری گنجانده شده‌ است.

سخنگوی سازمان گردشگری اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد که در راستای بازدید باکیفیت گردشگران از اماکن گردشگری اقلیم کوردستان استقبال ویژه انجام و تسهیلات بسیاری فراهم شده است.

ب.ن