مسرور بارزانی از جشنواره پاییزه‌ پیرمام بازدید کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از اولین جشنواره پاییزه‌ پیرمام که در اطراف سد گومه‌سپان، آغاز به کار کرد، دیدن کرد.

امروز یکشنبه ۱۹ اکتبر، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از جشنواره پاییزه‌ پیرمام بازدید کرد.

بزرگترین جشنواره پاییزه پیرمام در استان اربیل و با حضور تعداد بسیاری از کشاورزان و باغداران اقلیم کوردستان در حال برگزاری است.

در این جشنواره، در حدود ۴۰ غرفه محصولات مختلف کشاورزان و باغداران عرضه شده است.

این جشنواره امروز یکشنبه برای اولین بار در اطراف سد گومه سپان، آغاز به کار کرد و به مدت سه روز برپا خواهد بود و در صورت استقبال گرم بازدیدکنندگان زمان برپایی آن تمدید خواهد شد.

ب.ن