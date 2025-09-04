همزیستی ادیان در کوردستان؛ توزیع شیرینی توسط شهروند مسیحی در سالروز میلاد پیامبر اسلام

بازاری مسیحی در شهرستان کویه (کوی‌سنجق) به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام، با توزیع شیرینی میان مردم، بر همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در اقلیم کوردستان تأکید کرد

8 ساعت پیش

روز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، در بازار شهرستان کویه (کوی‌سنجق، یک شهروند مسیحی به نام «سامان اسحاق موسی»، به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص)، اقدام به توزیع شیرینی و نوشیدنی در میان مسلمانان و اهالی منطقه کرد. این ابتکار، نمادی برجسته از همزیستی و برادری ادیان در کویه به شمار می‌رود.

سامان اسحاق در گفتگو با آراس امین، خبرنگار کوردستان٢٤، اعلام کرد که این نخستین بار نیست که چنین اقدامی انجام می‌دهد و نزدیک به ۱۵ سال است که در سالروز میلاد پیامبر اسلام، با توزیع شیرینی، خرما، شکلات، آب، چای و قهوه این مناسبت را گرامی می‌دارد. وی گفت: «من خود را بیگانه نمی‌دانم و باید مانند دیگران در این شادی مشارکت داشته باشم.»

خبرنگار کوردستان٢٤ می‌افزاید که نام «سامان اسحاق موسی» خود نشانه‌ای روشن از همزیستی ادیان در اقلیم کوردستان است؛ «سامان» نامی کوردی و رایج در میان مسلمانان است، «اسحاق» نام فرزند حضرت ابراهیم است که برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان شخصیتی مقدس و قابل احترام به شمار می‌رود و «موسی» نیز پیامبر یهودیان و مورد احترام مسلمانان و مسیحیان است.

سامان اسحاق موسی با تأکید بر همزیستی مسلمانان و مسیحیان در کویه، اظهار داشت که سال‌های طولانی است که آن‌ها در صلح و برادری کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و این فرهنگ همزیستی را از نیاکان خود به ارث برده‌اند. وی این اقدام را نشانه‌ای آشکار از هماهنگی و بردباری دینی رایج در کویه و سایر مناطق اقلیم کوردستان دانست که جایگاه همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف را به اثبات می‌رساند.