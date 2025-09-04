دیدهبان سبز عراق: سدهای ترکیه تهدیدی جدی برای امنیت آبی عراق است
دیدهبان «سبز عراق» میگوید احداثشده توسط ترکیه بر روی رودخانههای مشترک، تهدیدی جدی برای امنیت آبی عراق محسوب میشوند
دیدهبان سبز عراق، یک سازمان متخصص در امور تغییرات اقلیمی و محیط زیست، در بیانیهای هشدار داد که سدهای ترکیه، خطر بزرگی برای امنیت آبی عراق ایجاد کردهاند. بر اساس این گزارش، حجم آب ذخیرهشده در سدهای ترکیه که بر روی رودخانههای دجله و فرات ساخته شدهاند، به ۸۰ میلیارد متر مکعب رسیده است که این میزان، هشت برابر ظرفیت ذخیرهسازی سد موصل است.
این نهاد زیستمحیطی خاطرنشان کرد که پیش از احداث این سدها، عراق آب مورد نیاز خود را برای کشاورزی، احیای تالابها و حفاظت از محیط زیست آبی در اختیار داشت؛ اما اکنون تنها ۳۵ درصد از آب مورد نیاز خود را دریافت میکند.
دیدهبان سبز عراق تأکید کرده است که ورودی آب رودخانهی دجله به عراق در حال حاضر تنها ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه است، در حالی که نیاز واقعی این کشور ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه برآورد میشود. همچنین، ورودی آب از رودخانهی فرات ۱۵۱ متر مکعب بر ثانیه است، در صورتی که عراق برای تأمین نیازهای کشاورزی و زیستمحیطی خود به ۳۵۰ متر مکعب آب بر ثانیه از این رودخانه نیاز دارد.