بازماندگان زلزله‌ی افغانستان در کمبود شدید کمک‌های بشردوستانه به‌سر می‌برند

5 ساعت پیش

شمار قربانیان زلزله‌ی قدرتمند شرق افغانستان به بیش از ۲۲۰۰ کشته و ۳۶۰۰ زخمی افزایش یافته است، در حالی که بازماندگان با کمبود شدید کمک‌های بشردوستانه روبرو هستند و این فاجعه «در بدترین زمان ممکن» رخ داده است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی دولت طالبان، روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها در ولایت کنر در شرق افغانستان، شمار جان‌باختگان به حدود ۲۲۰۵ نفر و تعداد مجروحان به ۳۶۴۰ نفر رسیده است و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. این زلزله که با قدرت ۶ درجه ریشتر روی داد، قوی‌ترین زمین‌لرزه در این کشور طی بیش از ربع قرن گذشته محسوب می‌شود.

دسترسی به بازماندگان در مناطق دورافتاده به دلیل رانش زمین و تخریب حدود ۷ هزار خانه در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار، به چالشی بزرگ برای امدادگران تبدیل شده است. مقامات انتظار دارند با ادامه‌ی عملیات جستجو، آمار تلفات همچنان افزایش یابد. وزارت دفاع افغانستان ده‌ها پرواز برای انتقال مجروحان و خانواده‌هایشان به بیمارستان‌ها سازماندهی کرده است. مقامات طالبان اذعان کرده‌اند که به تنهایی قادر به مدیریت این بحران نیستند.

سازمان بهداشت جهانی ضمن هشدار نسبت به کاهش سریع شانس یافتن بازماندگان، اعلام کرد که بارش باران وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی معتقدند این زلزله در حالی رخ داده که کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به دلیل کاهش بودجه، در ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته بود. سازمان بهداشت جهانی برای تأمین نیازهای «عظیم» زلزله‌زدگان و مقابله با خطر شیوع بیماری‌های واگیر، خواستار ۴ میلیون دلار کمک فوری شده و سازمان ملل نیز ۵ میلیون دلار برای این منظور آزاد کرده است.

با این حال، به گفته‌ی یک مقام محلی در ولایت کنر، بسیاری از مناطق آسیب‌دیده هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند و خانواده‌های بی‌خانمان در فضای باز و شرایطی وخیم به سر می‌برند. اورنگ‌زیب نوری، یکی از ساکنان منطقه، گفت: «ما وحشت‌زده‌ایم. پس‌لرزه‌ها ادامه دارند و روزها را در مزارع می‌گذرانیم، زیرا خانه‌هایمان هر لحظه ممکن است فرو بریزند.»

این فاجعه در شرایطی رخ داده است که کشورهای همسایه، پاکستان و ایران، روند اخراج پناهجویان افغان را تسریع کرده‌اند. به گفته‌ی سازمان بهداشت جهانی، این زلزله بر وضعیت ۲۷۰ هزار شهروند افغان که به تازگی از این دو کشور بازگردانده شده‌اند، تأثیر مستقیم گذاشته است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از دولت پاکستان خواست تا با توجه به شرایط کنونی، طرح اخراج پناهجویان را به حالت تعلیق درآورد.