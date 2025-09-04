مسرور بارزانی در اربیل با رئیس مؤسسەی رسانهای المدی دیدار کرد
نخستوزیر و رئیس مؤسسهی المدی بر اهمیت حل مشکلات بر طبق قانون اساسی تأکید کردند
نخستوزیر اقلیم کوردستان و رئیس مؤسسهی رسانهای «المدی» در دیداری بر اهمیت حلوفصل مسائل میان اقلیم و دولت فدرال عراق بر مبنای قانون اساسی تأکید کردند.
امروز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، از فخری کریم، سیاستمدار و رئیس مؤسسهی رسانهای، فرهنگی و هنری «المدی» استقبال کرد.
در این دیدار، وضعیت عمومی عراق و اهمیت حلوفصل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر لزوم احترام به ساختار فدرال اقلیم کوردستان و تضمین استحقاقات مالی مردم کوردستان تأکید کردند.