نخست‌وزیر و رئیس مؤسسه‌ی المدی بر اهمیت حل مشکلات بر طبق قانون اساسی تأکید کردند

4 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس مؤسسه‌ی رسانه‌ای «المدی» در دیداری بر اهمیت حل‌وفصل مسائل میان اقلیم و دولت فدرال عراق بر مبنای قانون اساسی تأکید کردند.

امروز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، از فخری کریم، سیاستمدار و رئیس مؤسسه‌ی رسانه‌ای، فرهنگی و هنری «المدی» استقبال کرد.

در این دیدار، وضعیت عمومی عراق و اهمیت حل‌وفصل مشکلات میان اقلیم کوردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر لزوم احترام به ساختار فدرال اقلیم کوردستان و تضمین استحقاقات مالی مردم کوردستان تأکید کردند.