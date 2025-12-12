حملات پیاپی اسرائیل به لبنان
اربیل (کردستان۲۴) – رسانههای دولتی گزارش دادند که امروز جمعه ۱۲ دسامبر، ارتش اسرائیل مواضع حزبالله را هدف قرار داده است که جدیدترین حمله از این نوع علیرغم آتشبس یک ساله است.
خبرگزاری ملی لبنان، از حملات هوایی به حدود دوازده مکان، از جمله تا حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل، خبر داد و از برخی از آنها به عنوان «حملات سنگین» نام برد.
اسرائیل با وجود آتشبس نوامبر ۲۰۲۴ که قرار بود به بیش از یک سال خصومت با گروه شبهنظامی تحت حمایت ایران، حزبالله، پایان دهد، به حملات خود به لبنان ادامه داده و همچنین نیروهای خود را در پنج منطقه راهبردی مستقر کرده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که نیروهایش «به یک مجتمع آموزشی» که توسط نیروی نخبه رضوان حزبالله استفاده میشد، حمله کردند. در این مجتمع، فعالان «تمرین تیراندازی و آموزشهایی در مورد استفاده از انواع سلاحها را انجام میدادند».
ارتش همچنین «به زیرساختهای نظامی بیشتری از حزبالله در چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کرد.»
طبق آتشبس، حزبالله موظف بود نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی، حدود ۳۰ کیلومتری مرز با اسرائیل، منتقل کند و زیرساختهای نظامی خود را در آنجا برچیند.
طبق یک طرح مصوب دولت، ارتش لبنان قرار است تا پایان سال، زیرساختهای نظامی حزبالله در جنوب لیتانی را برچیند و سپس این کار را در سایر مناطق کشور انجام دهد.
مناطقی که امروز جمعه مورد حمله قرار گرفتند، عموما در شمال رودخانه بودند.
در اوایل این هفته، اسرائیل مجموعهای حملات به جنوب لبنان انجام داد و اعلام کرد که به یک مرکز آموزشی حزبالله و اهداف دیگری نیز حمله کرده است.
ایافپی/ب.ن