طبق توافق اتاوا میبایست تا سال ۲۰۱۸ تمام زمینهای مینگذاری شده پاکسازی شوند
اربیل (کردستان۲۴) – کشاورز کورد میگوید که به علت مینگذاری پس از بیش از سه دهه توانسته است زمین خود را شخم بزند.
ادیب اکرم، کشاورز در منطقه مانگیشکی از توابع استان دهوک، به علت مینگذاری در زمین زراعیش، پس از گذشت ۳۵ سال برای اولین بار توانست زمیناش را شخم بزند.
او به کوردستان۲۴ گفت: پس از آنکه مرکز مینگذاری، زمینهای منطقه را از مین پاکسازی کرد و وضعیت عادی شد، شخم زدن زمین را آغاز کردم و حال دام هم میتواند وارد زمین شود. مدت ۳۵ سال است که به علت مینگذاری از ورود به زمینهایمان خودداری میکنیم.
زمینهای این منطقه در گذشته توسط رژیم بعث و علیه نیروهای پیشمرگ مینگذاری شدهاند.
ادیب گفت: در این منطقه حدود ۲۰ کشاورز به علت مینگذاری از کار بر روی زمینهایشان محروم شدهاند، خسارات بسیاری متحمل شدهاند و تعدادی از روستاییان و حتی دامها قربانی انفجار مین شدهاند.
جبار مصطفی، مدیر مرکز مینزدایی اقلیم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت: باید در سال ۲۰۱۸ سراسر عراق و اقلیم کوردستان از مین پاکسازی میشد، اما این کار انجام نشد و برای ۱۰ سال دیگر به تعویق افتاد.
پس از سقوط رژیم بعث از ۷۷۹ کیلومتر مربع زمین مینگذاری شده، تاکنون ۵۷۶ کیلومتر مربع، پاکسازی شده است.
انفجار مین و پسماندههای جنگ ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر را قربانی کرده است.
این در حالی است که میبایست طبق توافق بینالمللی اتاوا تا سال ۲۰۱۸ تمام زمینهای مینگذاری شده، پاکسازی شوند.
عبدالعزیز محمد صالح، مدیر امور اجرایی در مرکز مینگذاری دهوک، به کوردستان۲۴ گفت که تیمهای آن مرکز دلسوزانه و فداکارانه به روند پاکسازی مناطق مینگذاری شده ادامه میدهند.
ب.ن