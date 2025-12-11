در حالیکه وزیر خارجه لبنان سفر به تهران را رد کرد عراقچی به بیروت سفر میکند
اربیل (کردستان۲۴) – عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه ۱۱ دسامبر اعلام کرد که پس از دریافت دعوت رسمی از همتای لبنانی خود که یک روز قبل سفر به تهران برای مذاکره مستقیم را رد کرده بود، برای مذاکره به بیروت سفر خواهد کرد.
یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، روز چهارشنبه گفت که «شرایط فعلی» مانع از سفر او به تهران میشود، اما تاکید کرد که این به معنای امتناع او از گفتوگو با ایران نیست.
رجی، اواخر روز چهارشنبه به رویترز گفت که در یک پیام رسمی دیپلماتیک، از عراقچی دعوت کرده است تا برای مذاکره به بیروت سفر کند.
عراقچی در پلتفرم ایکس نوشت که «با کمال میل دعوت به بیروت را میپذیرد»، اما موضع رجی را «گیجکننده» دانست و خاطرنشان کرد که وزرای امور خارجه کشورهایی که «روابط کامل دیپلماتیک» دارند، برای برگزاری مذاکرات خود به مکانی بیطرف نیاز ندارند. عراقچی ادامه داد:«با توجه به اشغالگری اسرائیل و نقض آشکار آتشبس، کاملا درک میکنم که چرا همتای محترم لبنانی من آماده سفر به تهران نیست.»
رجی روز چهارشنبه گفت که لبنان آماده است تا مرحله جدیدی از روابط با ایران را بر اساس «احترام متقابل، حاکمیت و عدم مداخله» آغاز کند.
وی افزود که یک کشور قوی نمیتواند ساخته شود مگر اینکه تسلیحات به طور کامل در انحصار آن باشد، این اشارهای آشکار به درخواستها برای خلع سلاح حزبالله، گروه مسلح لبنانی متحد ایران، است.
رویترز/ب.ن