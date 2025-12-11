سیل در اقلیم کوردستان جان پنج نفر را گرفت

17 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – مرکز مدیریت بحران، آمار تلفات و خسارات وقوع سیل در روزهای گذشته را منتشر کرد که در اثر آن پنج نفر جان خود را از دست دادند.

روز پنجشنبه 11 دسامبر، مرکز مدیریت بحران در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، آمار اولیه تلفات و خسارات وقوع سیل در اقلیم را اعلام کرد.

بر پایه این آمار در اثر وقوع سیل در چند روز گذشته در برخی مناطق اقلیم کوردستان، پنج نفر جان خود را از دست داده و 19 نفر دیگر مجروح شده اند.

همچنین دو هزار و 211 خانه و بیش از 215 مغازه و فروشگاه آسیب دیده و 765 مکان دیگر متضرر شده اند.

هنوز آمار تکمیلی تلفات و خسارات ناشی از سیل منتشر نشده است، اما بر پایه شواهد، آمار خسارات رو به افزایش است.

روز سه شنبه 9 دسامبر در اثر بارش شدید باران در برخی مناطق اقلیم کوردستان به خصوص در استان سلیمانیه، سیل وقوع یافت.

در پی وقوع سیل، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، کلیه جهات مربوطه را برای کمک به سیل زدگان مامور کرد و نهادهای دولتی و بنیادهای خیریه داخلی از جمله بنیاد خیریه بارزانی برای امدادرسانی وارد مناطق سیل زده شدند.

ب.ن