تاکید فرستادهی آمریکا: سوریه تمایلی به جنگ با اسرائیل ندارد
تام باراک از پیشرفت در مذاکرات میان سوریه و اسرائیل خبر داد
تام باراک، فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، روز پنجشنبه، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۱ آذر ۱۴۰۴)، با اشاره به همکاری اطلاعاتی واشنگتن و آنکارا در مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که سوریه قصد جنگ با اسرائیل را ندارد و بر مقابله با داعش و گروههای مرتبط با ایران متمرکز است. او همچنین از پیشرفت در مذاکرات میان سوریه و اسرائیل خبر داد.
باراک اظهار داشت که با کمک سازمان اطلاعاتی ترکیه، آمریکا و سوریه طی چند هفتهی گذشته به طور مشترک نُه هستهی حزبالله و چندین گروه وابسته به داعش را منهدم کردهاند. وی افزود که پیوستن سوریه به ائتلاف ضد داعش، که تا چندی پیش غیرقابل تصور بود، اکنون به حقیقت پیوسته است. این همکاری در راستای افزایش هماهنگی و مشارکت آمریکا و ترکیه در ثبات و امنیت سوریه و مبارزه با سازمانهای تروریستی صورت میگیرد.
فرستادهی رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد که پیشرفتهایی در گفتگوهای میان سوریه و اسرائیل حاصل شده است، هرچند این روند با احتیاط دنبال میشود. او همچنین اشاره کرد که از نظر چشمانداز امنیتی، سوریه در حال حاضر امنترین مکان برای اسرائیل محسوب میشود و برخلاف لبنان، گروههایی نظیر حزبالله در آن حضور ندارند. روابط رسمی دیپلماتیک میان اسرائیل و سوریه از زمان تأسیس هر دو کشور وجود نداشته و سوریه اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد. با این حال، گزارشها در ژوئن ۲۰۲۵ حاکی از تماس مستقیم روزانه و بحث درباره عادیسازی احتمالی روابط دوجانبه بوده است.
باراک عنوان کرد که اسرائیل مایل است توافقی مشابه توافقنامهی خلع سلاح صحرای سینا با مصر، برای مناطق مرزیاش با سوریه نیز منعقد کند. وی تصریح کرد که بهغیر از این، سوریه هیچ گزینهی دیگری ندارد و برای اسرائیل نیز همینطور است، اگر نمیخواهد جنگ در تمام مرزهایش ادامه یابد. توافقنامههای خلع سلاح سینا (معروف به سینا اول و سینا دوم) در دههی ۱۹۷۰ بین مصر و اسرائیل امضا شدند و منجر به ایجاد مناطق حائل و جداسازی نیروها در شبهجزیرهی سینا گردیدند. در دسامبر ۲۰۲۴، با فروپاشی رژیم بشار اسد، اسرائیل نیروهای خود را به یک منطقهی حائل سازمان ملل در جنوب سوریه اعزام کرد و درگیریها و حملات هوایی اسرائیل در این مناطق ادامه داشته است. تام باراک در ماه مه ۲۰۲۵ به عنوان فرستادهی ویژهی ایالات متحده در امور سوریه منصوب شد و هدف او میانجیگری برای یک توافق امنیتی و مرزی بین دمشق و تلآویو است.