ایران محدودیتهای آمریکا برای دیپلماتهای خود در سازمان ملل را محکوم کرد
درخواست جمهوری اسلامی ایران از سازمان ملل برای مداخله در برابر فشارهای واشنگتن
جمهوری اسلامی ایران، بنا بر بیانیهی وزارت خارجهی ایران که روز پنجشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵)، منتشر شد، از سازمان ملل خواسته است در آنچه که «سختتر شدن محدودیتها برای ماموریت دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در نیویورک» خواند، مداخله کند.
این بیانیه تصمیم وزارت خارجهی آمریکا برای «جلوگیری از ادامهی فعالیتهای» سه کارمند نمایندگی ایران در نیویورک را محکوم کرده است. در بیانیه مشخص نشده است که این محدودیتها چه زمانی تشدید شدهاند، اما در شهریورماه امسال (سپتامبر ۲۰۲۵)، آمریکا محدودیتهای سختی را بر هیئت ایرانی همراه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود، اعمال کرد که از جمله شامل محدود کردن تردد آنها و ممنوعیت دسترسی به فروشگاههای عمدهفروشی و کالاهای لوکس بود.
در بیانیهی وزارت خارجهی ایران آمده است: «تحمیل محدودیتهای گسترده بر محل اقامت و تردد دیپلماتهای ایرانی، تشدید محدودیتها بر حسابهای بانکی و اعمال محدودیت بر خریدهای روزانه از جمله فشارها و آزارهایی است که ... برای مختل کردن وظایف عادی و قانونی دیپلماتهای ایرانی انجام میشود.» پیش از محدودیتهای شهریورماه، اعضای هیئت ایرانی اجازه داشتند بین ساختمان سازمان ملل، نمایندگی ایران در سازمان ملل، محل اقامت سفیر ایران در سازمان ملل و فرودگاه بینالمللی جان اف کندی رفتوآمد کنند.
این بیانیه همچنین به افزایش تنشها میان تهران و واشنگتن پس از آن اشاره کرد که دو کشور پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هستهای برگزار کردند و این روند با یک جنگ ۱۲ روزهی هوایی در ژوئن (خرداد-تیر) پایان یافت؛ جنگی که در آن اسرائیل و آمریکا سایتهای هستهای ایران را بمباران کردند.