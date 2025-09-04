اجرای طرح «روشنایی»؛ برق دو شهرستان و چهار بخش دیگر در سلیمانیه ۲۴ ساعته شد
در چارچوب پروژهی «روشنایی» دولت اقلیم کوردستان، برقرسانی ۲۴ ساعته به دو شهرستان و چهار بخش در محدودهی استان سلیمانیه تکمیل شد
ادارهی کل برق سلیمانیه در بیانیهای اعلام کرد: در ادامهی اجرای پروژه «روشنایی»، از امروز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، تمامی مشترکین برق در محدودهی شهرستان چوارتا و بخشهای سیتک، زلان، باسنه و روستاهای اطراف، و همچنین شهرستان ماوت و بخش گاپیلون به همراه روستاهای تابعه، از برق ۲۴ ساعته بهرهمند شدند.
بر اساس این بیانیه، تعداد مشترکین برق در این مناطق به بیش از ۲۲ هزار مشترک میرسد.
هفتهی گذشته نیز برق شهرستان قرهداغ، بخش عربت و بخش برزنج به همراه روستاهای اطراف آنها در چارچوب همین پروژه، ۲۴ ساعته شده بود.
طبق اطلاعات اداره کل برق سلیمانیه، با اجرای پروژه «روشنایی» در این استان، در مجموع ۳۷۲ هزار مشترک و یک میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند از برق ۲۴ ساعته بهرهمند شدهاند و ۶۰۲ دستگاه مولد برق خصوصی از مدار خارج شده است.
پروژهی «روشنایی» یکی از طرحهای دولت اقلیم کوردستان با هدف تأمین برق ۲۴ ساعته برای شهروندان است. در این طرح، مشترکین از برق پایدار برخوردار شده و ماهانه تنها یک قبض بر اساس میزان مصرف خود دریافت میکنند. این پروژه برای اولین بار در روز پنجشنبه، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۶ مهر ۱۴۰۳)، توسط نخستوزیر مسرور بارزانی در محلهی شادی در اربیل افتتاح شد.