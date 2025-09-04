سنتکام: اقلیم کوردستان متحد و شریک راهبردی آمریکا در منطقه است

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام): ایالات متحده به حمایت از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان متعهد است

3 ساعت پیش

سنتکام روز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دریاسالار براد کوپر، فرمانده جدید این نیروها، در سفر به اربیل با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، دیدار و گفتگو کرده است.

بر اساس این بیانیه، در این دیدارها که روز سه‌شنبه، ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۱ شهریور ۱۴۰۴) برگزار شد، آخرین تحولات امنیتی منطقه و جنگ علیه داعش مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت ادامه‌ی حمایت آمریکا از نیروهای پیشمرگه تأکید شد.

در همین راستا، براد کوپر اظهار داشت: «اقلیم کوردستان، متحد و شریکی مهم برای آمریکا در منطقه است.» وی افزود: «ایالات متحده به حمایت از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان در منطقه متعهد است.»

During his initial circulation through the U.S. Central Command area of responsibility as USCENTCOM commander, Admiral Brad Cooper stopped in Erbil to meet with the President of the Kurdistan Region, Nechirvan Barzani and Prime Minister of the Kurdistan Region of Iraq, Masrour… pic.twitter.com/XA8hhhcCIA — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 4, 2025

پیش از این، وب‌سایت دولت اقلیم کوردستان نیز با انتشار بیانیه‌ای در خصوص این دیدارها، اعلام کرده بود که فرمانده سنتکام بر جایگاه مهم اقلیم کوردستان به عنوان متحد و شریک آمریکا تأکید کرده و حمایت کشورش را از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان ابراز داشته است.