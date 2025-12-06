فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا (سنتکام) از نیروهای امنیتی سوریه به دلیل جلوگیری از انتقال چندین محموله‌ی سلاح به حزب‌الله لبنان قدردانی کرد

3 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی ایالات متحده‌ی آمریکا (سنتکام)، در پیامی رسمی از نیروهای امنیتی سوریه که موفق به توقیف چندین کاروان حامل سلاح برای حزب‌الله لبنان شده‌اند، قدردانی کرد. دریادار برد کوپر، فرمانده‌ی سنتکام، روز جمعه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵)، این پیام را منتشر کرد.

در پیام سنتکام آمده است: «به نیروهای امنیتی سوریه به دلیل جلوگیری از چندین محموله‌ی سلاح که اخیراً برای حزب‌الله لبنان ارسال شده بود، تبریک می‌گوییم.» فرمانده‌ی سنتکام تأکید کرد که «ایالات متحده‌ی آمریکا و شرکای ما در منطقه، منافع مشترکی در اطمینان از خلع سلاح حزب‌الله لبنان و حفظ صلح و ثبات در سراسر خاورمیانه داریم.»

گزارش‌ها و سوابق متعددی از قاچاق سلاح به حزب‌الله از طریق سوریه وجود دارد که همواره مورد نگرانی ایالات متحده‌ی آمریکا بوده است. دولت سوریه پیش از این نیز از کشف و ضبط محموله‌های قاچاق سلاح خبر داده بود. مقامات سوری، از جمله رئیس‌جمهوری سوریه، احمد الشرع، تأکید کرده‌اند که کشورشان مسیر عبور برای سلاح‌های ایرانی به حزب‌الله نخواهد بود و برای همکاری کامل با بیروت اعلام آمادگی کرده‌اند. ایالات متحده‌ی آمریکا نیز به طور مداوم بر ضرورت خلع سلاح حزب‌الله و جلوگیری از بی‌ثباتی منطقه تأکید می‌کند و در این راستا به دولت لبنان فشار وارد آورده است.