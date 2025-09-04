هوشیار زیباری: حکومت عراق جرئت معرفی عاملان حملات به اقلیم کوردستان را ندارد
عضو ارشد پارت دموکرات کوردستان میگوید دولت عراق با وجود تأیید حملات به کوردستان عاملان آن را معرفی نمیکند
هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که حکومت عراق جرئت ندارد عاملان حملات به اقلیم کوردستان را شناسایی و معرفی کند.
وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که گروههای مسلح در داخل عراق طی ماه ژوئیه سال جاری، ۳۸ بار با پهپاد به شماری از میدانهای نفتی و تأسیسات زیربنایی اقلیم کوردستان حمله کردهاند و حکومت عراق نیز طبق یک رویه تکراری، کمیتهای برای حقیقتیابی تشکیل داده است.
به گفتهی هوشیار زیباری، حکومت عراق و نهادهای رسمی ذیربط با وجود انتشار گزارشی در این باره و تأیید وقوع حملات، جرئت معرفی عاملان این حملات به اقلیم کوردستان را ندارند.
۳۸ حمله پهپادی و موشکی به اقلیم کوردستان
از ابتدای ماه ژوئیه، ۳۸ حمله پهپادی و موشکی به شهرهای اقلیم کوردستان انجام شده است. از این تعداد، ۹ حمله میدانهای نفتی را هدف قرار دادهاند که شامل میدانهای نفتی خورمله، کورمور، سرسنک، اتروش، بای حسن، پیشخابور، تاوکی و هانت اویل بوده است. سایر حملات نیز نیروهای امنیتی و فرودگاهها را هدف قرار دادهاند.
سفر هیئت عراقی به اربیل
در پی این حملات، روز دوشنبه، ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۶ مرداد ۱۴۰۴)، هیئتی بلندپایه از عراق به ریاست قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی این کشور، وارد اربیل شد و از سوی ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، مورد استقبال قرار گرفت.
قاسم اعرجی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ریبر احمد اظهار داشت: «حملات پهپادی به اقلیم کوردستان به اعتبار و اقتصاد عراق آسیب میرساند. ما این حملات را محکوم میکنیم و عاملان آن به سزای اعمال خود خواهند رسید.»