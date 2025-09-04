آمریکا بر تداوم حمایت خود از نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کرد
فرماندهی کل نیروهای سوریه دموکراتیک بر پایبندی خود به توافق ۱۰ مارس و آمادگی برای ادامهی مذاکرات با دولت دمشق تأکید کرد
مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد)، روز پنجشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)، با ژنرال چارلز برد کوپر، فرماندهی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، دیدار و گفتگو کرد.
رسانههای نزدیک به هسد گزارش دادند که ژنرال برد کوپر، فرماندهی سنتکام، در سفر خود به غرب کوردستان با مظلوم عبدی دیدار کرده است.
تأکید بر تداوم حمایت آمریکا
در این دیدار، ژنرال کوپر بر تداوم حمایت آمریکا از نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کرد و اعلام نمود که به همکاری مشترک برای مبارزه با تروریسم، حفاظت از اردوگاههای داعش و تأمین امنیت زندانهای محل نگهداری اعضای بازداشتشدهی داعش ادامه خواهند داد.
مذاکرات با دمشق
همچنین در این نشست، وضعیت کنونی گفتگوها با دولت دمشق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مظلوم عبدی نیز به نوبهی خود بر پایبندی به اجرای توافق ۱۰ مارس و ادامه روند مذاکرات تأکید کرد. وی همچنین بر اهمیت برداشتن گامهای مشخص از سوی دولت سوریه برای اعتمادسازی تأکید ورزید.